रियो डी जेनेरो : नेमार पूरे 90 मिनट खेले, जिससे सैंटोस ने शनिवार को ब्राज़ील के सीरी ए में एटलेटिको मिनेरो पर 1-0 से घरेलू जीत हासिल की। इस साल संभावित 11 में से सिर्फ पांचवीं लीग शुरुआत करते हुए नेमार मेहनती थे, लेकिन साफ तौर पर अपने बेस्ट से नीचे थे, जिससे सैंटोस ने दूसरे हाफ में मोइसेस के गोल से कैंपेन की अपनी तीसरी जीत हासिल की। सैंटोस के मैनेजर कुका ने नेमार के परफॉर्मेंस की तारीफ की और भविष्यवाणी की कि 34 साल का यह खिलाड़ी आने वाले हफ़्तों में ब्राजील की 2026 फीफा वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने के लिए और बेहतर होता जाएगा।

मैच के बाद कुका ने कहा, 'नेमार गेम दर गेम बेहतर हो रहा है, उसे मेहनत करते रहना होगा। उसका मूवमेंट बहुत बेहतर है और वह और बेहतर होगा।' यह मानने के बावजूद कि नेमार में मैच फिटनेस की कमी है, कुका ने कहा कि फॉरवर्ड मंगलवार को रेकोलेटा के साथ सैंटोस के घरेलू कोपा सुदामेरिका मैच में फिर से शुरुआत कर सकता है। उन्होंने कहा, 'उसके लिए पूरे 90 मिनट खेलना रिस्की है, हम देखेंगे कि वह इसे संभाल सकता है या नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे ताकि वह मंगलवार को खेल सके। हमें उसे गेम का मज़ा लेते हुए देखकर खुशी हो रही है जैसा उसने किया।'

नेमार, जो 128 इंटरनेशनल मैचों में 79 गोल के साथ ब्राजील के ऑल-टाइम लीडिंग स्कोरर हैं, अक्टूबर 2023 में उरुग्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालीफायर में एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट टूटने के बाद से अपने देश के लिए नहीं खेले हैं। तब से उन्हें कई चोटों का सामना करना पड़ा है, पिछले साल जनवरी में अपने बचपन के क्लब में लौटने के बाद से वह सभी कॉम्पिटिशन में सैंटोस के लिए सिर्फ 35 मैच ही खेल पाए हैं।

ब्राजील के मैनेजर कार्लो एंसेलोटी के वल्डर् कप टीम अनाउंस करने से पहले, सैंटोस के लिए अपनी फिटनेस साबित करने के लिए उनके पास ज्यादा से ज्यादा 10 और गेम हैं। इटैलियन ने कहा है कि वह सिफऱ् उन प्लेयर्स पर विचार करेंगे जो पूरी तरह से फिट हैं और अपने क्लब के लिए रेगुलर खेल रहे हैं। ब्राजील अपना वल्डर् कप कैंपेन 13 जून को मोरक्को के ख़लिाफ़ शुरू करेगा, फिर 19 जून को हैती और 24 जून को ग्रुप सी में स्कॉटलैंड का सामना करेगा।