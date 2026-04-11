स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन सुपर लीग 2025-26 में FC गोवा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओडिशा FC को 3-1 से हराया। यह मुकाबला गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम ने खासकर दूसरे हाफ में जबरदस्त खेल दिखाया।

बॉब जैक्सन राज का खास डेब्यू

इस मैच में FC गोवा के लिए एक खास पल भी देखने को मिला, जब स्थानीय खिलाड़ी और अकादमी के गोलकीपर बॉब जैक्सन राज ने अपना डेब्यू किया। उन्होंने पूरे मैच में शानदार संयम दिखाया और गोलपोस्ट के बीच भरोसेमंद प्रदर्शन किया।

पहले हाफ में बराबरी की टक्कर

मुकाबले के पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। FC गोवा ने गेंद पर ज्यादा कब्जा रखा, लेकिन ओडिशा FC की मजबूत डिफेंस के चलते गोल नहीं हो सका और हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 रहा।

दूसरे हाफ में गोवा का दबदबा

दूसरे हाफ में FC गोवा ने आक्रामक अंदाज अपनाया और 62वें मिनट में डेजान ने आयुष के शानदार पास पर पहला गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद टीम का आत्मविश्वास और बढ़ गया।

पोल का शानदार फ्री-किक गोल

81वें मिनट में पोल ने बेहतरीन फ्री-किक के जरिए गोल दागकर टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया। यह गोल मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और ओडिशा की वापसी की उम्मीदों को झटका लगा।

पेनल्टी और आखिरी गोल

इंजरी टाइम में अब्दुल रबीह पर फाउल के बाद FC गोवा को पेनल्टी मिली, जिसे ब्रिसन ने 90+4 मिनट में गोल में बदल दिया।हालांकि ओडिशा FC ने 90+7 मिनट में एक गोल जरूर किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शानदार प्रदर्शन के लिए आयुष को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने एक अहम असिस्ट दिया और पूरे मैच में बेहतरीन खेल दिखाया।