नई दिल्ली : सुनील गावस्कर और कपिल देव समेत 14 इंटरनेशनल कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार से इमरान खान के साथ शारीरिक, मानसिक, पर्यावरण और यहां तक कि सामाजिक तौर पर भी बेहतर बर्ताव की जोरदार अपील की है। क्रिकबज समेत कुछ चुनिंदा मीडिया आउटलेट्स को जारी किया गया यह जॉइंट स्टेटमेंट, पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान की भलाई के लिए एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है, जो जेल में बंद हैं और उनकी हेल्थ या सेफ्टी के बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है।

14 साइन करने वालों में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और भारत के पूर्व हेड कोच ग्रेग चैपल भी शामिल हैं। अपनी एक पेज की रिक्वेस्ट में, उन्होंने कहा है, 'हम पाकिस्तान सरकार से आदर के साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि इमरान खान को ये मिलें: उनकी बताई गई हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उनकी पसंद के क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट से तुरंत, सही और लगातार मेडिकल मदद।

इंटरनेशनल स्टैंडडर् के हिसाब से हिरासत में इंसानी और इज्जतदार हालात, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य रेगुलर तौर पर उनसे मिलते रहें। बिना किसी बेवजह देरी या रुकावट के कानूनी प्रोसेस तक सही और ट्रांसपेरेंट पहुंच। गावस्कर, कपिल और चैपल के अलावा, दूसरे साइन करने वालों में माइकल आथटर्न, एलन बॉडर्र, माइकल ब्रेयरली , इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क, डेविड गॉवर, किम ह्यूजेस, नासिर हुसैन, सर क्लाइव लॉयड, स्टीव वॉ, और जॉन राइट शामिल हैं।

बयान में कहा गया है, 'उनकी हेल्थ से जुड़ी हालिया रिपोर्ट खासकर हिरासत में रहने के दौरान उनकी नजर में खतरनाक गिरावट और पिछले दो सालों में उनके जेल में रहने के हालात। पिछले डेढ़ साल ने हमें बहुत चिंता में डाल दिया है।' उन्होंने लिखा, 'साथी क्रिकेटरों के तौर पर, जो फेयर प्ले, सम्मान और इज्जत की वैल्यू को समझते हैं, जो हद से ज्यादा हैं, हमारा मानना है कि इमरान खान जैसे कद के इंसान के साथ वैसी ही इज्जत और बुनियादी इंसानी सोच होनी चाहिए जैसी एक पूर्व नेशनल लीडर और एक ग्लोबल स्पोर्टिंग आइकॉन के साथ होनी चाहिए।'

उन्होंने इमरान खान के साथ हुए कथित बर्ताव और जेल के हालात पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बताया है कि कैसे इमरान को उनकी इंस्पायरिंग लीडरशिप और क्रिकेट में योगदान के लिए पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। 'इमरान खान के खेल में योगदान की पूरी दुनिया में तारीफ होती है। कप्तान के तौर पर, उन्होंने पाकिस्तान को उनकी ऐतिहासिक 1992 क्रिकेट वल्डर् कप जीत दिलाई - यह जीत स्किल, मजबूती, लीडरशिप और स्पोट्र्समैनशिप पर बनी थी जिसने सीमाओं के पार पीढि़यों को प्रेरित किया।

'हममें से कई लोगों ने उनके खिलाफ मुकाबला किया, उनके साथ मैदान शेयर किया, या उनकी हरफनमौला काबिलियत, करिश्मा और मुकाबले की भावना को अपना आदर्श मानते हुए बड़े हुए। वह खेल के अब तक के सबसे बेहतरीन ऑल-राउंडर और कप्तानों में से एक हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों, फैंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स से समान रूप से सम्मान पाया है।'

उन्होंने आगे कहा, 'क्रिकेट के अलावा, इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर भी काम किया, और एक मुश्किल दौर में अपने देश को लीड किया। राजनीतिक नजरिए से अलग, उन्हें अपने देश के सबसे ऊंचे पद पर लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने का सम्मान मिला है।' पूर्व कप्तानों ने अपील खत्म करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अधिकारियों को तहजीब और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखना होगा।

'क्रिकेट लंबे समय से देशों के बीच एक पुल रहा है। मैदान पर हमारा साझा इतिहास हमें याद दिलाता है कि स्टंप गिरने पर दुश्मनी खत्म हो जाती है - और सम्मान बना रहता है। इमरान खान ने अपने पूरे करियर में उस भावना को दिखाया। 'हम अधिकारियों से अपील करते हैं कि वे तहजीब और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखकर अभी इसका सम्मान करें। यह अपील खेल भावना और आम इंसानियत की भावना से की गई है, बिना किसी कानूनी कारर्वाई पर कोई असर डाले।'

इमरान खान की बिगड़ती सेहत की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कहा जा रहा है कि उनकी कुछ नजर चली गई है। 2023 से कथित तौर पर खराब हालात में जेल में बंद, उन्हें कथित तौर पर पाकिस्तान सरकार और सबसे ताकतवर सेना ने परिवार के सदस्यों से मिलने नहीं दिया है।