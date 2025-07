स्पोर्ट्स डेस्क : गौरव सिंह चौहान ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बंगाल प्रो टी20 लीग का पहला शतक लगा दिया है। कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में श्राची राढ़ टाइगर्स ने सर्वोटेक सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स के खिलाफ जीत के लिए 161 रनों का पीछा करते हुए गौरव सिंह चौहान की शतकीय पारी की बदौलत यह लक्ष्य हासिल किया। यह बंगाल प्रो टी20 लीग का पहला शतक था। इस दौरान अभिषेक बोस भी क्रीज पर उनके साथ मौजूद थे जिन्होंने अर्धशतक लगाया। श्राची राढ़ टाइगर्स ने 9 विकेट से जीत दर्ज की।

गौरव सिंह चौहान ने सर्वोटेक सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स के खिलाफ सिर्फ 55 गेंदों पर 103* रन बनाकर बंगाल प्रो टी20 लीग के इतिहास का पहला शतक बनाया। दाएं हाथ के इस तेजतर्रार बल्लेबाज ने श्राची राढ़ टाइगर्स की पारी के 18वें ओवर में सूरज सिंधु जायसवाल के खिलाफ विजयी शॉट लगाकर अपना शतक पूरा किया। चौहान ने दूसरे विकेट के लिए 152 रन जोड़े, साथ ही उनके साथी नाबाद बल्लेबाज और अर्धशतकधारी अभिषेक बोस ने 46 गेंदों पर सात चौकों की मदद से 51* रन बनाए।

Gaurav Singh Chauhan hit the first hundred of Bengal Pro T20 League. pic.twitter.com/072dkFqAaY