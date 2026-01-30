मेलबर्न : होमटाउन वाइल्डकार्ड ओलिविया गैडेकी और जॉन पीयर्स शुक्रवार को यहां 37 साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स का खिताब बचाने वाली पहली जोड़ी बन गईं है। घरेलू पसंदीदा जोड़ी ने रॉड लेवर एरिना में फ्रेंच जोड़ी क्रिस्टीना म्लाडेनोविक और मैनुअल गिनार्ड को 4-6, 6-3, 10-8 से हराया।

गैडेकी और पीयर्स 1988-89 में जाना नोवोत्ना और जिम पुघ के बाद लगातार AO मिक्स्ड डबल्स खिताब जीतने वाली पहली जोड़ी बन गईं। वे 1963-64 में मार्गरेट कोर्ट और केन फ्लेचर के बाद अपने घरेलू स्लैम में लगातार खिताब जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई भी बन गए।

गैडेकी ने ट्रॉफी सेरेमनी में कहा, 'मुझे ठीक से नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम अभी इस स्थिति में हैं। मुझे पता था कि हम यह कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि हम सच में ऐसा कर पाएंगे, आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है।'

यह पीयर्स का तीसरा ग्रैंड स्लैम मिक्स्ड डबल्स खिताब था। उन्होंने 2022 में स्टॉर्म सैंडर्स के साथ US ओपन भी जीता था। उन्होंने 2017 में फिनलैंड के हेनरी कोंटिनेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष डबल्स जीता था और मैथ्यू एब्डेन के साथ जोड़ी बनाकर 2024 पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था।

इस बीच यह WTA स्टार गैडेकी का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था, जो उन्होंने 2025 में पीयर्स के साथ मेलबर्न पार्क में जीता था।

गैडेकी और पीयर्स मुश्किल में दिख रहे थे जब वे मैच टाईब्रेक में 5-7 से पीछे हो गए, लेकिन फिर उन्होंने आखिरी छह में से पांच पॉइंट जीते। गैडेकी खास तौर पर मुश्किल समय में ग्राउंड से बहुत मजबूत थीं, जबकि फ्रेंच जोड़ी फिनिश लाइन के करीब आने पर दबाव में आ गई।

ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी 8-7 से आगे हो गई जब म्लाडेनोविक ने एक लंबा रिटर्न मारा जिसके बाद पीयर्स के जोरदार रिटर्न ने स्कोर 9-7 कर दिया और उन्हें दो चैंपियनशिप पॉइंट मिले। फ्रेंच जोड़ी ने उनमें से एक को बचाया, लेकिन जब पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे गिनार्ड का पीयर्स की दूसरी सर्व का रिटर्न नेट में जा लगा, तो लगातार दूसरी जीत पक्की हो गई।