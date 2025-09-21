स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने नई दिल्ली के प्रतिष्ठित अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में पचास गेंदों पर शतक जड़ा। इस शतक के साथ ही मंधाना पचास ओवरों के मुकाबले में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय बन गई। यह मंधाना का एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 13वां शतक था।

सर्वाधिक शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर:

1. मेग लैनिंग (Meg Lanning) (ऑस्ट्रेलिया) - 17 शतक

2. स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) (भारत) - 16 शतक*

3. सूजी बेट्स (Suzie Bates) (न्यूजीलैंड) - 14 शतक

4. टैमी ब्यूमोंट (Tamsin Beaumont) (इंग्लैंड) - 14 शतक

5. चार्लोट एडवर्ड्स (Charlotte Edwards) (इंग्लैंड) - 13 शतक

6. चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) (श्रीलंका) - 12 शतक

मेग लैनिंग महिला क्रिकेट की महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। 17 अंतरराष्ट्रीय शतकों के साथ, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व शालीनता और शक्ति के साथ किया। स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेट की एक स्टार बन गई हैं। 16 अंतरराष्ट्रीय शतकों के साथ, वह शीर्ष क्रम में शान और आक्रामकता का संगम हैं। उनकी स्टाइलिश बाएं हाथ की बल्लेबाजी देश भर के युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करती रहती है।

पूर्व कप्तान और न्यूजीलैंड की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक, सूजी बेट्स अपनी मज़बूत और विश्वसनीय बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। 14 शतकों के साथ, वह वर्षो से व्हाइट फर्न्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। टैमी ब्यूमोंट इंग्लैंड की शीर्ष बल्लेबाजी क्रम में एक जुझारू खिलाड़ी हैं। उनके 14 शतक कठिन परिस्थितियों में भी बड़े रन बनाने की उनकी क्षमता को दर्शाते हैं।

चार्लोट एडवर्ड्स महिला क्रिकेट में अग्रणी हैं। उन्होंने इंग्लैंड का शानदार नेतृत्व किया और अपने करियर में 13 शतक बनाए। चमारी अथापथु श्रीलंकाई महिला क्रिकेट की धड़कन हैं। उनके नाम 12 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं। वह अक्सर टीम को अपने कंधों पर उठाती हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसी शीर्ष टीमों के खिलाफ कुछ अविस्मरणीय पारियां खेल चुकी हैं।

