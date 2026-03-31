स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने सिर्फ 57 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे और ऐसा लग रहा था कि टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए Jamie Overton ने टीम को संभाला और महत्वपूर्ण पारी खेली। उनकी पारी की बदौलत CSK सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई।

ओवरटन ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड

इंग्लैंड के ऑलराउंडर Jamie Overton ने 36 गेंदों में 43 रन की अहम पारी खेली। इस पारी के साथ उन्होंने MS Dhoni का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओवरटन अब CSK के लिए नंबर 8 या उससे नीचे सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड धोनी के नाम था, जिन्होंने IPL 2024 में 37 रन बनाए थे।

10वें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी

ओवरटन ने अंतिम विकेट के लिए अंशुल कंबोज के साथ 33 रन की साझेदारी की, जो CSK के लिए 10वें विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है। यह आईपीएल इतिहास की संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी 10वें विकेट की साझेदारी भी है। इस साझेदारी ने CSK को 127 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जो एक समय मुश्किल लग रहा था।

IPL में निचले क्रम का बड़ा रिकॉर्ड

आईपीएल में नंबर 8 या उससे नीचे सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड Rashid Khan के नाम है, जिन्होंने 2023 में 79 रन बनाए थे। वहीं राजस्थान के खिलाफ नंबर 8 या उससे नीचे सबसे बड़ा स्कोर अब ओवरटन के नाम हो गया है। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया।

ओवरटन से छूटा अर्धशतक

ओवरटन अपने पहले आईपीएल अर्धशतक से चूक गए। आखिरी ओवर में रन लेने के दौरान गलतफहमी की वजह से वह रन आउट हो गए और 43 रन पर उनकी पारी समाप्त हुई। उनकी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अगर वह आउट नहीं होते तो अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा कर सकते थे।

धोनी और ब्रेविस नहीं खेले मैच

इस मैच में CSK को MS Dhoni और डेवॉल्ड ब्रेविस की कमी भी महसूस हुई। धोनी घुटने की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि ब्रेविस साइड स्ट्रेन के कारण बाहर हैं। आने वाले मैचों में ब्रेविस की वापसी जल्दी हो सकती है, लेकिन धोनी की वापसी को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है।