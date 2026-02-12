स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी शानदार बल्लेबाजी नहीं, बल्कि फॉर्म और स्ट्राइक रेट को लेकर उठते सवाल हैं। नीदरलैंड के खिलाफ धीमी पारी और अमेरिका के खिलाफ संभली हुई बल्लेबाजी के बावजूद आलोचनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं। भारत के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने लाइव टीवी शो में बाबर को लेकर तीखे बयान दिए, जिससे आगामी मैच का रोमांच और भी बढ़ गया है।

शुरुआती मैचों में बाबर का प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में बाबर आजम नीदरलैंड के खिलाफ 18 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। उनकी इस पारी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों तक ने सवाल उठाए। आलोचकों का कहना था कि टी20 फॉर्मेट में कप्तान की भूमिका आक्रामक होनी चाहिए, खासकर तब जब टीम तेज शुरुआत की उम्मीद करती है। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ बाबर ने 32 गेंदों में 46 रन बनाकर कुछ हद तक आलोचनाओं का जवाब दिया। उनकी पारी में क्लास तो दिखी, लेकिन स्ट्राइक रेट को लेकर चर्चा फिर भी जारी रही।

लाइव शो में पूर्व खिलाड़ियों का तंज

पाकिस्तानी टीवी शो ‘हारना मना है’ में बाबर आजम की बल्लेबाजी पर खुलकर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ मौजूद थे। बातचीत के दौरान तीनों ने बाबर की मौजूदा फॉर्म और मैच जिताने की क्षमता पर सवाल खड़े किए। अहमद शहजाद ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर बाबर भारत के खिलाफ मैच जिताने वाली पारी खेलते हैं, तो वह पूरे शो की टीम, दर्शकों और सपोर्ट स्टाफ को अपनी तरफ से डिनर कराएंगे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

मोहम्मद आमिर की शर्त और रिटायरमेंट पर बयान

चर्चा के दौरान एंकर ने मोहम्मद आमिर से सवाल किया कि अगर बाबर 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए पाकिस्तान को जीत दिलाते हैं, तो क्या वह इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे? इस पर शहजाद ने शर्त को थोड़ा व्यावहारिक बनाते हुए कहा कि यदि बाबर 150+ के स्ट्राइक रेट से 50 से अधिक रन बनाकर टीम को जीत दिलाते हैं, तो आमिर को अपना संन्यास वापस लेना चाहिए। आमिर ने मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया, जिससे स्टूडियो का माहौल हल्का-फुल्का लेकिन रोमांचक हो गया।

राशिद लतीफ की टिप्पणी से गूंजा स्टूडियो

पूर्व विकेटकीपर राशिद लतीफ ने भी चर्चा के दौरान चुटकी ली। जब बाबर की लंबी पारी और स्ट्राइक रेट पर बहस चल रही थी, तब उन्होंने कहा कि “वो वैसे भी इतनी देर तक बल्लेबाजी नहीं करते।” इस टिप्पणी पर स्टूडियो में मौजूद सभी लोग हंस पड़े।