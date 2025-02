खेल डैस्क : एसए 20 में जॉबर्ग सुपर किंग्स के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने सेंचुरियन के मैदान पर सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खिलाफ खेले गए मुकाबले में लजवाब कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। फाफ की यह कैच 45 साल के गेंदबाज इमरान ताहिर की गेंद पर सामने आई। बल्लेबाजी कर रहे डेविड बेडिंघम के ऑफ ड्राइव शॉट को फाफ ने बेहतरीन तरीके से लपक लिया। 40 साल के फाफ ने जैसे ही यह कैच पकड़ी, सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस ने उनकी जमकर प्रशंसा की। देखें कैच-

Absolutely FAF-tastic 🤯 Faf du Plessis continues to defy the laws of physics #BetwaySA20 #SECvJSK #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/WAnGnTex5P