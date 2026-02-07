चेन्नई ( निकलेश जैन ) भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंडमास्टर बनाने के उद्देश्य से शुरू हुए प्रथम छोला शतरंज ग्रैंडमास्टर्स नॉर्म टूर्नामेंट में अब पहला पड़ाव ख़त्म हो चुका है और अब सिर्फ़ अंतिम चार राउंड बाक़ी है . आज खेले गए पाँचवें राउंड के बाद कजाकिस्तान के अलीशेर सुलेमेनोव 3.5 अंक बनाकर सबसे आगे चल रहे है ।ग्रैंड मास्टर नार्म हासिल करने की दौड़ में भारत के एथन वाज, आरोण्यक घोष और औदी अमेय 3 अंक बनाकर उम्मीद क़ायम किए हुए है दरअसल उन्हें 9 राउंड के बाद कम से कम छह अंक हासिल करने है ऐसे में बच्चे हुए चार राउंड में 3 अंक बनाने की चुनौती तीनो के सामने है .
पाँचवें राउंड में क्यूबा के ग्रैंडमास्टर नूरिस देलगाड़ो जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे उन्होंने फ्रांस के माहेल बॉयर को पराजित किया , यह माहेल की प्रतियोगिता में तीसरी हार रही , अन्य मुकाबलों में हर्ष सुरेश नें अलीशेर से , एथन नें फ्रांस के जोसफ गिरेल से, अक्षय बरगोंकर नें मयंक चक्रवर्ती से और अमेय नें आरोण्यक घोष से ड्रा खेला ।
Rank after Round 5
|Rk.
|SNo
|
|
|Name
|sex
|FED
|Rtg
|Pts.
| TB1
| TB2
| TB3
| TB4
|1
|3
|
|GM
|Suleymenov, Alisher
|
|KAZ
|2500
|3,5
|0
|8,5
|2
|1
|2
|5
|
|IM
|Vaz, Ethan
|
|IND
|2518
|3
|1
|8
|2
|1
|3
|8
|
|IM
|Aronyak, Ghosh
|
|IND
|2533
|3
|2
|6,25
|2
|0
|4
|7
|
|IM
|Audi, Ameya
|
|IND
|2418
|3
|2
|5,5
|2
|2
|5
|2
|
|GM
|Delgado Ramirez, Neuris
|
|PAR
|2511
|3
|4
|6
|1
|1
|6
|9
|
|IM
|Mayank, Chakraborty
|
|IND
|2473
|2,5
|0
|6
|1
|0
|7
|10
|
|IM
|Harsh, Suresh
|
|IND
|2443
|2
|1
|5,25
|0
|0
|8
|6
|
|IM
|Borgaonkar, Akshay
|
|IND
|2381
|2
|2
|5,25
|0
|0
|9
|1
|
|GM
|Girel, Joseph
|
|FRA
|2499
|2
|2
|4,5
|0
|0
|10
|4
|
|GM
|Boyer, Mahel
|
|FRA
|2486
|1
|0
|2,25
|0
|0