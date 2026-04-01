मेक्सिको: मॉन्टेरी (मेक्सिको) में खेले गए इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ के साथ ही फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए सभी 48 टीमों का ऐलान पूरा हो गया है। करीब ढाई साल तक चली क्वालीफाइंग प्रक्रिया के बाद अब टूर्नामेंट की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। इस बार पहली बार वर्ल्ड कप में 48 टीमें हिस्सा लेंगी, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बनाता है।

इराक ने जीता आखिरी टिकट

इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में Iraq national football team ने Bolivia national football team को 2-1 से हराकर वर्ल्ड कप का 48वां और अंतिम स्थान हासिल किया। इस जीत के साथ इराक ने टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली।

इटली को बड़ा झटका, तीसरी बार क्वालीफाई नहीं कर पाई टीम

चार बार की चैंपियन Italy national football team को बड़ा झटका लगा है। टीम Bosnia and Herzegovina national football team के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में हार गई और लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही। मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ, जिसके बाद पेनल्टी में बोस्निया ने 4-1 से जीत दर्ज की।

यूरोप से इन टीमों ने बनाई जगह

यूरोपीय प्लेऑफ के जरिए कई टीमों ने वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाई। Sweden national football team ने पोलैंड को 3-2 से हराया, जबकि Turkey national football team ने कोसोवो को 1-0 से मात दी। वहीं Czech Republic national football team ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में हराकर क्वालीफाई किया।

FIFA World Cup 2026 – 48 क्वालिफाइड टीमें

यूरोप (UEFA): England, Scotland, France, Germany, Spain, Portugal, Netherlands, Belgium, Croatia, Austria, Switzerland, Norway, Sweden, Turkey, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic

एशिया (AFC): Japan, South Korea, Iran, Saudi Arabia, Qatar, Uzbekistan, Jordan, Australia, Iraq

अफ्रीका (CAF): Morocco, Senegal, Ghana, Egypt, Algeria, Ivory Coast, Tunisia, South Africa, Cape Verde, DR Congo

दक्षिण अमेरिका (CONMEBOL): Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia, Paraguay, Ecuador

नॉर्थ & सेंट्रल अमेरिका (CONCACAF): USA, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Curacao

ओशिनिया (OFC): New Zealand

कहां और कब खेला जाएगा वर्ल्ड कप

FIFA World Cup 2026 का आयोजन 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। यह पहला मौका होगा जब तीन देशों की मेजबानी में वर्ल्ड कप खेला जाएगा और इसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी।

