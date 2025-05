खेल डैस्क : आईपीएल में कुछ टीमें ऐसी रही हैं जिन्होंने पूरे 20 ओवर की पारी में सबसे कम डॉट गेंदें खेलकर आक्रामक बल्लेबाजी का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में, गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2025 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ केवल 22 डॉट गेंदें खेलीं, जो संयुक्त रूप से एक पारी में सबसे कम डॉट खेलने का रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड इससे पहले 2024 में हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैदराबाद में बनाया था, जहां उन्होंने भी 22 डॉट गेंदें खेली थीं।

इसके अलावा, दिल्ली कैपिटल्स ने 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शारजाह में और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 2024 में हैदराबाद के खिलाफ हैदराबाद में 23-23 डॉट गेंदें खेली थीं। वहीं, हैदराबाद ने 2017 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मोहाली में और गुजरात ने 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अहमदाबाद में 24-24 डॉट गेंदें खेलकर इस सूची में जगह बनाई।

ऐसे हुआ पर्यावरण का नुकसान

असल में बीसीसीआई ने घोषणा की है कि मैच में प्रत्येक डॉट गेंद पर 500 पौधे लगाए जाएंगे। यह रिवाज पिछले कुछ सालों से आईपीएल में बना हुआ है। बीते साल भी बीसीसीआई ने लाखों पौधे लगवाए थे। इस साल भी ग्रीनरी बढ़ाने के उद्देश्य से बीसीसीआई ने इस नियम को लागू किया है। गुजरात ने कम डॉट खेली है जिसका मतलब है कि उन्होंने कम पौधे रोपित करने में अनचाहा योगदान दिया है।



शुभमन गिल भी बोले

20 ओवर में सिर्फ़ 22 गेंद खेलने के सवाल पर शुभमन ने मैच जीतने के बाद कहा कि निश्चित रूप से इसकी योजना नहीं थी। एकमात्र बातचीत यह थी कि हम अब तक जो खेल खेल रहे हैं, उसे खेलने की कोशिश करें। काली मिट्टी की पिच पर छक्के लगाना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं, साई और जोस खेलते हैं, मुझे लगता है कि हमें समझ है कि स्कोरबोर्ड को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ऐसी बातचीत की है कि हममें से किसी एक को अंत तक खेलना है।

