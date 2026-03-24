स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड के अनुभवी घरेलू क्रिकेटर जेम्स हैरिस ने 2026 सीजन से ठीक पहले प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 35 वर्षीय हैरिस ने अपने करियर में ग्लैमॉर्गन और मिडलसेक्स दोनों टीमों का प्रतिनिधित्व किया। उनका क्रिकेट करियर एक टीनएज प्रोडिजी के रूप में शुरू हुआ था और बाद में वह मैदान के बाहर भी लीडरशिप रोल में नजर आए।

हैरिस ने अपने करियर की शुरुआत ग्लैमॉर्गन से की थी और अपने करियर का आखिरी मैच भी इसी क्लब के लिए खेलकर अपने करियर को पूरा किया। उन्होंने मई 2007 में सिर्फ 16 साल की उम्र में नॉटिंघमशायर के खिलाफ फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था।

17वें जन्मदिन पर बनाया था बड़ा रिकॉर्ड

करियर की शुरुआत में ही जेम्स हैरिस ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया था। अपने सिर्फ दूसरे फर्स्ट क्लास मैच में, जो उनके 17वें जन्मदिन के समय खेला गया था, उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप मैच में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था। उस मैच में उन्होंने कुल 12 विकेट लिए थे, जिसमें पहली पारी में 7/66 का शानदार प्रदर्शन शामिल था। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन युवा तेज गेंदबाजों में गिना जाने लगा।

लॉर्ड्स में रचा इतिहास

मिडलसेक्स टीम से खेलते हुए जेम्स हैरिस ने 2015 में डरहम के खिलाफ 9/34 का घातक स्पेल डाला था। यह आंकड़े आज भी लॉर्ड्स के मैदान पर पोस्ट-वार एरा के सबसे बेहतरीन बॉलिंग फिगर्स माने जाते हैं।

इंग्लैंड टीम के करीब पहुंचे, लेकिन इंटरनेशनल डेब्यू नहीं मिला

जेम्स हैरिस को भले ही इंग्लैंड की सीनियर टीम के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह कई बार टीम के करीब पहुंचे। उन्होंने इंग्लैंड अंडर-19 और इंग्लैंड लायंस टीम के लिए लगातार खेला। उन्हें 2013 में न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंग्लैंड की सीनियर टीम में भी शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल कैप नहीं मिल सकी।

PCA चेयरमैन के रूप में निभाई बड़ी भूमिका

अपने करियर के आखिरी दौर में हैरिस मैदान के बाहर भी काफी प्रभावशाली भूमिका में नजर आए। वह 2021 से 2025 तक प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन (PCA) के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के हित और वेलफेयर के लिए कई अहम फैसले लिए।

जेम्स हैरिस के करियर के आंकड़े

जेम्स हैरिस ने अपने घरेलू करियर में कुल 772 विकेट लिए।

फर्स्ट क्लास क्रिकेट: 623 विकेट, औसत 30.59

लिस्ट ए क्रिकेट में एक शतक

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 19 अर्धशतक

कुल रन: 5336

वह सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी से भी टीम के लिए अहम योगदान देते थे।

आखिरी सीजन में भी दिखाया दम

अपने आखिरी सीजन 2025 में भी जेम्स हैरिस का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 10 मैचों में 22 विकेट लिए और ग्लैमॉर्गन को काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन में प्रमोशन दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

रिटायरमेंट पर क्या बोले जेम्स हैरिस

रिटायरमेंट के बाद जेम्स हैरिस ने कहा: 'यह शब्दों में बताना मुश्किल है कि क्रिकेट ने मुझे क्या दिया है। 16 साल के लड़के के सपने से लेकर 20 साल तक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने तक का सफर शानदार रहा। मैं खुद को इस यात्रा के लिए बेहद खुशकिस्मत मानता हूं। क्रिकेट ने मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा आकार दिया है।'