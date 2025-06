चेस्टर-ले-स्ट्रीट : इंग्लैंड ने कप्तान जॉश बटलर की 96 रनों की विस्फोटक पारी और लियाम डॉसन की चार विकेट की शानदार गेंदबाजी के दम पर पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को 21 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। शुक्रवार रात खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी।

इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, जब दूसरे ओवर में बेन डकेट (1) को रोमारियो शेफर्ड ने साई होप के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बटलर ने जेमी स्मिथ (38) के साथ दूसरे विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला। स्मिथ को सातवें ओवर में शेफर्ड ने रदरफोर्ड के हाथों कैच आउट कराया। कप्तान हैरी ब्रूक (6), टॉम बैंटन (3) और विल जैक्स (9) सस्ते में आउट हुए।

How does he make something so difficult look so easy? 🤔 pic.twitter.com/OwYXliF7SV