स्पोर्ट्स डेस्क : कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान Ajinkya Rahane ने मिस्ट्री स्पिनर Varun Chakravarthy का बचाव किया है, जो इन दिनों खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में भी वरुण को विकेट नहीं मिला और वह महंगे साबित हुए। मैच के बाद रहाणे ने कहा कि हर खिलाड़ी के करियर में ऐसा दौर आता है और वरुण को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।

रहाणे ने क्या कहा

रहाणे ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हर खिलाड़ी इस दौर से गुजरता है। वह कड़ी मेहनत कर रहा है और उसका रवैया भी सही है। शायद विपक्षी बल्लेबाज उसे अच्छी तरह खेल रहे हैं। लगातार बड़े टूर्नामेंट खेलने से मानसिक रूप से चुनौती भी होती है।' उन्होंने आगे कहा, 'उसे ज्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर वह रिलैक्स रहे और दिमाग शांत रखे तो वह जरूर वापसी करेगा। उसकी मेहनत और एटीट्यूड में कोई कमी नहीं है, यह सब दिमाग का खेल है।'

मुंबई के बल्लेबाजों ने की जमकर पिटाई

वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ जमकर रन बनाए। Rohit Sharma ने उनके ओवर में चौका और छक्का लगाया। इसके बाद Suryakumar Yadav और रयान रिकेल्टन ने भी उनके खिलाफ बाउंड्री लगाई। वरुण ने अपने 4 ओवर में 48 रन दिए और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला।

अगले मैच में वापसी का मौका

KKR का अगला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। वरुण का हैदराबाद के खिलाफ रिकॉर्ड ठीक रहा है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 13 मैचों में 13 विकेट लिए हैं। ऐसे में अगले मैच में उनके पास फॉर्म में वापसी करने का अच्छा मौका होगा।

लगातार क्रिकेट से मानसिक दबाव

रहाणे ने यह भी कहा कि लगातार बड़े टूर्नामेंट खेलने से खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव पड़ता है। टी20 वर्ल्ड कप के बाद सीधे आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलना आसान नहीं होता। ऐसे में खिलाड़ी को मानसिक रूप से तरोताजा रहना बेहद जरूरी होता है।

KKR को वरुण से बड़ी उम्मीदें

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को इस सीजन वरुण चक्रवर्ती से काफी उम्मीदें हैं। टीम मैनेजमेंट और कप्तान दोनों को भरोसा है कि वरुण जल्द ही अपनी लय हासिल करेंगे। अगर वह फॉर्म में लौटते हैं तो KKR की गेंदबाजी और मजबूत हो जाएगी।