भुवनेश्वर : HIL के फाइनल की तस्वीर रविवार को और साफ हो जाएगी, जब हैदराबाद तूफान्स और रांची रॉयल्स क्वालिफायर-2 के ‘करो या मरो’ मुकाबले में आमने-सामने होंगी। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सोमवार को खिताबी मुकाबले में क्वालिफायर-1 की विजेता और लीग तालिका में शीर्ष पर रही कलिंगा लांसर्स से भिड़ेगी, जबकि हारने वाली टीम को एचआईएल जीसी के खिलाफ तीसरे-चौथे स्थान का मैच खेलना होगा।

एलिमिनेटर से आत्मविश्वास लेकर उतरेगी तूफान्स

हैदराबाद तूफान्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में एचआईएल जीसी को 2-0 से हराकर क्वालिफायर-2 में जगह बनाई। इस मैच में टीम ने मजबूत रक्षात्मक खेल दिखाया और मिले मौकों का पूरा फायदा उठाते हुए फाइनल की दौड़ में खुद को बनाए रखा।

करीबी हार के बाद वापसी की तलाश में रॉयल्स

रांची रॉयल्स क्वालिफायर-1 में कलिंगा लांसर्स से बेहद रोमांचक मुकाबले में 1-2 से हारकर यहां पहुंची है। यह मैच आखिरी पलों तक बराबरी का रहा, जिससे साफ है कि रॉयल्स के पास वापसी की पूरी क्षमता मौजूद है।

कप्तानों का बयान: दबाव में भी भरोसा कायम

हैदराबाद तूफान्स के कप्तान सुमित ने कहा, 'हम आक्रामक हॉकी खेलने के लिए जाने जाते हैं और एलिमिनेटर में भी हमने यही रणनीति अपनाई थी। क्वालिफायर-2 में भी हम उसी इरादे के साथ उतरेंगे। ‘करो या मरो’ जैसे हालात अब हमारे लिए सामान्य हो गए हैं।' उन्होंने आगे कहा कि टीम का फोकस मजबूत शुरुआत करने और जल्दी गोल करने पर रहेगा, ताकि आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके।

वहीं, रांची रॉयल्स के कप्तान टॉम बून ने कहा, 'लांसर्स के खिलाफ मुकाबला बेहद करीबी था, लेकिन अब हमारा पूरा ध्यान अगले मैच पर है। हमारे पास अभी एक और मौका है और यही सबसे अहम है। हम अपनी कमियों का विश्लेषण कर बेहतर वापसी करेंगे।'

उन्होंने यह भी जोड़ा कि हैदराबाद एक मजबूत टीम है, लेकिन रॉयल्स को अपनी गुणवत्ता और खेल पर पूरा भरोसा है।