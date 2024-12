स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने ऋषिकेश में अपनी पत्नी साक्षी के साथ पारंपरिक पहाड़ी नृत्य करते हुए अपने प्रशंसकों को एक दुर्लभ और दिल को छू लेने वाला वीडियो दिखाया। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई इस मनोरंजक क्लिप में क्रिकेट के दिग्गज को हल्के-फुल्के और ऊर्जावान पल में अपने परिवार के साथ खुशी से नाचते हुए दिखाया गया है।

क्रिकेट के मैदान पर अपने शांत और संयमित व्यवहार के लिए जाने जाने वाले धोनी ने सांस्कृतिक नृत्य में अपनी सहज और ऊर्जावान भागीदारी से अपने फैंस को आश्चर्यचकित कर दिया। वीडियो ने प्रतिष्ठित क्रिकेटर का एक ऐसा पक्ष प्रस्तुत किया जिसे प्रशंसक आमतौर पर नहीं देख पाते। अपने परिवार के साथ समय बिताने के दौरान स्थानीय संस्कृति को अपनाने और उसका आनंद लेने की दिग्गज क्रिकेटर की इच्छा ने उन्हें अपने प्रशंसकों के बीच और भी प्रिय बना दिया।

MS Dhoni and Sakshi dancing on Garhwali song in Rishikesh. ❤️ pic.twitter.com/TNjrhSeV5V