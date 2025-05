खेल डैस्क : दिल्ली कैपिटल्स के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने आईपीएल 2025 में एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ कुलदीप ने अपने आईपीएल करियर का 100वां विकेट लिया। यह उपलब्धि उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली स्पिनरों में से एक के रूप में और मजबूत करती है।

स्पिनरों में सबसे कम मैचों में 100 आईपीएल विकेट लेने वाले खिलाड़ी

83 - अमित मिश्रा/ राशिद खान/ वरुण चक्रवर्ती

84 - युजवेंद्र चहल

86 - सुनील नरेन

97 - कुलदीप यादव*

100 - हरभजन सिंह



100वां विकेट: रयान रिकेल्टन का विकेट

मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस रोमांचक मुकाबले में कुलदीप ने 6.4वें ओवर में रयान रिकेल्टन को आउट कर अपने 100 विकेट पूरे किए। इस समय मुंबई का स्कोर 58/3 था, और कुलदीप की यह गेंद दिल्ली को मैच में वापस लाने में महत्वपूर्ण रही। उनकी चतुराई भरी गेंदबाजी ने रिकेल्टन को चकमा दिया, जिसके बाद वह पवेलियन लौटे। यह विकेट कुलदीप के लिए खास था, क्योंकि वह इस सीजन में शानदार फॉर्म में हैं और पहले ही कई बार अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को परेशान कर चुके हैं।



कुलदीप का आईपीएल सफर

कुलदीप यादव ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2016 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के साथ की थी। 2016 से 2020 तक केकेआर के लिए खेलने के बाद, वह 2022 में दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हुए। 2022 में उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें 21 विकेट लिए। 2025 सीजन में भी कुलदीप शानदार फॉर्म में हैं, और 11 मैचों में 16 विकेट लेकर वह पर्पल कैप की दौड़ में नूर अहमद के ठीक पीछे हैं। कुलदीप ने 93 पारियों में 100 विकेट लिए, जिसमें उनकी औसत 27.15 और इकॉनमी रेट 8.0 रही है।



