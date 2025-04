खेल डैस्क : आईपीएल इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाजों में जाने जाते जसप्रीत बुमराह के लिए रविवार का दिन अच्छा नहीं गया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 206 रन का टारगेट देकर गेंदबाजी शुरू की थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि मुंबई का यह स्टार गेंदबाज इतनी बुरी तरह से पिट जाएगा। हुआ यूं कि बुमराह के सामने 1077 दिन के बाद आईपीएल में वापसी करने वाले करुण नायर खड़े थे। लंबे समय बाद आईपीएल में एंट्री का जोश करुण के चेहरे पर ही दिखा। उन्होंने बुमराह के खतरनाक यॉर्कर की परवाह नहीं की। और लगातार बड़े शॉट लगाए।



मैच के दौरान एक ऐसा क्षण भी आया जब करुण ने बुमराह के एक ओवर से 18 रन निकाल लिए। करुण ने बुमराह की दो गेंदों पर गगनचुंबी छक्के लगाए और एक शानदार चौका लगाकर दर्शकों का ध्यान खींच लिया। करुण ने छठे ओवर में जब हमला किया तो बुमराह को पता ही चला कि क्या हो रहा है। मुंबई के तेज गेंदबाज ने अपनी लाइन और लेंथ खो दी। उनके यॉर्कर बेअसर रहे। करुण नायर ने उनकी गेंदबाजी का खूब मजाक उड़ाया। देखें वीडियो-

