स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 में Delhi Capitals की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि टीम के स्टार तेज गेंदबाज Mitchell Starc की चोट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कंधे और कोहनी की समस्या से जूझ रहे स्टार्क की वापसी में देरी तय मानी जा रही है, जिससे आने वाले अहम मुकाबलों में टीम को उनकी कमी खल सकती है।

किन मुकाबलों से बाहर रह सकते हैं स्टार्क

Mitchell Starc के बाहर रहने से दिल्ली कैपिटल्स को शुरुआती बड़े मैच बिना उनके खेलना पड़ सकता है। टीम को गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी मजबूत टीमों का सामना करना है। इन टीमों के पास विस्फोटक बल्लेबाजी लाइनअप है, ऐसे में स्टार्क की गैरमौजूदगी गेंदबाजी संयोजन पर असर डाल सकती है।

चोट और रिकवरी पर बड़ा अपडेट

स्टार्क फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में अपनी चोट से उबर रहे हैं। यह समस्या 2025-26 एशेज सीरीज के दौरान सामने आई थी। उन्होंने हल्की गेंदबाजी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक Cricket Australia से खेलने की मंजूरी नहीं मिली है। आईपीएल में शामिल होने के लिए उन्हें एनओसी (NOC) की भी जरूरत होगी। स्टार्क ने खुद कहा, 'मैं अपनी चोट से उबरने की प्रक्रिया में हूं और इसे मैनेज कर रहा हूं। शुरुआती मैच मिस करने के लिए फैंस से माफी चाहता हूं।'

स्टार्क के बिना भी मजबूत दिखी DC

हालांकि Delhi Capitals ने स्टार्क के बिना भी शानदार शुरुआत की है। टीम ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीत लिए हैं।गेंदबाजी में मुकेश कुमार, लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि Axar Patel और कुलदीप यादव ने मिडिल ओवर्स में रन रोकने का काम किया है।

स्टार्क की कमी क्यों खल रही है

Mitchell Starc जैसे गेंदबाज की कमी को पूरी तरह भर पाना आसान नहीं है। नई गेंद से विकेट निकालने और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है। उनका अनुभव और लेफ्ट-आर्म एंगल टीम को अतिरिक्त मजबूती देता है। आईपीएल 2025 में उन्होंने 10 मैचों में 14 विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की थी।

कब हो सकती है वापसी

मौजूदा रिपोर्ट्स के अनुसार Mitchell Starc की वापसी 20 अप्रैल के बाद ही संभव है। हालांकि उनकी वापसी पूरी तरह फिटनेस क्लियरेंस और एनओसी पर निर्भर करेगी। यहां तक कि टीम में शामिल होने के बाद भी मैच फिटनेस हासिल करने में थोड़ा समय लग सकता है।