स्पोर्ट्स डेस्क : श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने 12 फरवरी को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ओमान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले में ऐसी पारी खेली, जिसने रिकॉर्ड बुक में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शनाका ने महज़ 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया और श्रीलंका के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज फिफ्टी का नया कीर्तिमान बना दिया। उनकी इस विस्फोटक पारी ने न सिर्फ़ मैच का रुख बदल दिया, बल्कि टूर्नामेंट में श्रीलंका की दावेदारी भी बेहद मजबूत कर दी।

19 गेंदों में अर्धशतक, टूटा अपना ही रिकॉर्ड

दासुन शनाका शुरू से ही आक्रामक मूड में नजर आए। ओमान के गेंदबाज़ों पर उन्होंने पावर-हिटिंग का ऐसा प्रदर्शन किया कि फील्डिंग टीम के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने 19 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की और 2023 में भारत के खिलाफ बनाए गए अपने 20 गेंदों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस पारी में शनाका ने चौकों-छक्कों की झड़ी लगा दी और रनगति को लगातार ऊंचा बनाए रखा। कप्तान के तौर पर उनकी यह पारी टीम के लिए प्रेरणादायक भी रही, क्योंकि बड़े मंच पर तेज़ शुरुआत अक्सर मैच की दिशा तय कर देती है।

जयवर्धने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी ध्वस्त

शनाका की यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रही। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका की ओर से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह कीर्तिमान महेला जयवर्धने के नाम था, जिन्होंने टूर्नामेंट के पहले संस्करण में केन्या के खिलाफ 21 गेंदों में पचासा जड़ा था। जयवर्धने जैसे दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे साफ है कि शनाका बड़े मंच पर जिम्मेदारी संभालने में सक्षम हैं और टीम के लिए मैच विनर की भूमिका निभा सकते हैं।

श्रीलंका का विशाल स्कोर और जीत

कप्तान की विस्फोटक पारी के दम पर श्रीलंका ने पहले 260/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे बड़े स्कोरों में शामिल हो गया। हालांकि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार यह आंकड़ा 225/5 के रूप में दर्ज हुआ, जो टूर्नामेंट के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्कोर माना जा रहा है। इससे पहले 9 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने कनाडा के खिलाफ 213/4 बनाए थे, जिसे श्रीलंका ने पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ ही श्रीलंका ने ओमान को लक्ष्य प्राप्ति के दौरान 9 विकेट के नुकसान पर 120 रन पर रोकते हुए 105 रन से बड़ी जीत दर्ज की।