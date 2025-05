खेल डैस्क : दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दर्शकों को उस समय रोमांचक क्षण देखने को मिला जब राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मैच जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पैर छूए। धोनी बहुतेरे क्रिकेटरों के लिए प्रेरणास्रोत रहे हैं। इसकी ही एक उदाहरण राजस्थान बनाई चेन्नई मैच में देखने को मिली। वैभव ने उक्त मैच में चेन्नई से मिले 188 रन के लक्ष्य के बाद राजस्थान को शानदार शुरूआत दी थी। वैभव ने शुरूआत से ही राजस्थान को गेम में रखा और 33 गेंदों पर चार चौके और चार छक्कों की मदद से 57 रन बनाए।

