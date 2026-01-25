Go to PunjabKesari.in

गुवाहाटी : भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शुरुआती दो मैच जीतकर भारत पहले ही 2-0 की बढ़त बना चुका है और आज का मुकाबला सीरीज निर्णायक हो सकता है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी।

मौसम अपडेट: बारिश की कोई चिंता नहीं

फैंस के लिए राहत की खबर है कि गुवाहाटी में मैच के दिन मौसम साफ़ से आंशिक रूप से साफ़ रहने की उम्मीद है। ताज़ा वेदर रिपोर्ट के मुताबिक बारिश की संभावना बेहद कम है, जिससे पूरे 40 ओवर के मुकाबले में किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए।

तापमान और खेलने की परिस्थितियां

दिन का तापमान: 25–26 डिग्री सेल्सियस, शाम का तापमान: 13–15 डिग्री सेल्सियस, नमी: मध्यम, हवा: हल्की; शाम के समय तापमान गिरने से गेंदबाज़ों को मदद मिल सकती है, हालांकि रात में हल्की ओस मैच की दिशा बदल सकती है।

ओस बन सकती है टॉस का बड़ा फैक्टर

जनवरी में गुवाहाटी में नाइट मैचों के दौरान ओस आम बात है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला ले सकती है, क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी अपेक्षाकृत आसान हो जाती है।

पिच रिपोर्ट: रन बरसने के पूरे आसार

बारसापारा स्टेडियम की पिच बल्लेबाज़ों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहां गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और छोटी बाउंड्रीज़ रन बनाने में मदद करती हैं। मौसम और पिच को देखते हुए एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले की पूरी उम्मीद है।

मैच डिटेल्स

मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा टी20
तारीख: रविवार, 25 जनवरी 2026
समय: शाम 7:00 बजे IST
स्थान: बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी
सीरीज़ स्थिति: भारत 2-0 से आगे

भारत में लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां देखें

भारतीय फैंस इस मुकाबले का लाइव आनंद टीवी और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं।

टीवी प्रसारण: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषाओं में)
ऑनलाइन स्ट्रीमिंग: जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट (सब्सक्रिप्शन ज़रूरी)
वैकल्पिक विकल्प: एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले के ज़रिये भी जियोहॉटस्टार एक्सेस

भारत से बाहर कहां देखें मुकाबला

USA: Willow TV, UK: TNT Sports, ऑस्ट्रेलिया: Fox Sports / Kayo Sports, दक्षिण अफ्रीका: SuperSport, न्यूज़ीलैंड: Sky Sport NZ.