पेरिस : अमेरिकी टेनिस सनसनी कोको गॉफ ने शनिवार को रोलां गैरो में विश्व नंबर एक आर्यना सबालेंका को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीता। यह 21 वर्षीय खिलाड़ी का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है, जो उन्होंने 6-7(5), 6-2, 6-4 के स्कोर के साथ तीन सेटों में हासिल किया। यह जीत 2022 के बाद उनकी दूसरी फ्रेंच ओपन फाइनल में आई, जहां वे इगा स्विएटेक से हार गई थीं। गॉफ ने 2023 यूएस ओपन में सबालेंका को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था, और अब उन्होंने क्ले कोर्ट पर भी अपनी बादशाहत साबित की।

COCO GAUFF HAS DONE IT 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/WUZFaCwXYk