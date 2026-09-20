नागोया: भारत ने एशियाई खेलों 2026 की महिला बैडमिंटन टीम स्पर्धा में कजाखस्तान को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इचिनोमिया सिटी म्यूनिसिपल जिम्नेजियम में खेले गए मुकाबले में पीवी सिंधू, उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा ने अपने-अपने मुकाबले सीधे गेम में जीतकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। अब क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना मेजबान जापान से होगा।

सिंधू ने 24 मिनट में दर्ज की आसान जीत

विश्व रैंकिंग में 11वें स्थान पर काबिज पीवी सिंधू ने भारत के लिए पहला मुकाबला खेला। उन्होंने कजाखस्तान की कमिला स्मागुलोवा को सिर्फ 24 मिनट में 21-7, 21-9 से हराया। कमिला की विश्व रैंकिंग 426 है। सिंधू ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और बिना कोई गेम गंवाए भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई।

उन्नति हुड्डा ने भी सीधे गेम में जीता मुकाबला

इसके बाद विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर मौजूद उन्नति हुड्डा कोर्ट पर उतरीं। उन्होंने अलिस्सा कुलेशोवा को 22 मिनट में 21-7, 21-10 से मात दी। कुलेशोवा की विश्व रैंकिंग 866 है। इस जीत के साथ भारत ने मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली।

तन्वी शर्मा ने भारत की जीत पर लगाई मुहर

तीसरे मुकाबले में विश्व रैंकिंग में 26वें स्थान पर मौजूद तन्वी शर्मा ने डायना नामेनोवा का सामना किया। तन्वी ने 21-5, 21-10 से जीत दर्ज करते हुए भारत को 3-0 से जीत दिला दी। डायना की विश्व रैंकिंग 1067 है। भारत की तीनों खिलाड़ियों ने अपने मुकाबले सीधे गेम में जीते।

क्वार्टर फाइनल में जापान की कड़ी चुनौती

अब भारत के सामने क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान की चुनौती होगी। जापान की टीम में महिला एकल की विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल तीन खिलाड़ी मौजूद हैं। इनमें अकाने यामागुची नंबर-3, टोमोका मियाजाकी नंबर-7 और नोजोमी ओकुहारा नंबर-10 पर हैं।

सिंधू और उन्नति के सामने होंगी बड़ी चुनौतियां

संभावित मुकाबलों में पीवी सिंधू का सामना अकाने यामागुची से हो सकता है, जबकि उन्नति हुड्डा की भिड़ंत टोमोका मियाजाकी से होने की संभावना है। महिला युगल में भारत की ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना जापान की विश्व नंबर-3 जोड़ी युकी फुकुशिमा और मायू मात्सुमोतो से होने की संभावना है।

सिंधू ने कहा- मुकाबला कड़ा होने वाला है

पीवी सिंधू ने जापान के खिलाफ मुकाबले को लेकर टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, "हमारी टीम अच्छी है और जापान भी मजबूत टीम है। इसलिए मुकाबला कड़ा होने वाला है।"

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधू ने आगे कहा, "हर मैच महत्वपूर्ण है और यह एक अच्छा मुकाबला होगा। हम पूरी उम्मीद के साथ उतरेंगे और उम्मीद है कि जीत हमारी होगी।"

2023 एशियाई खेलों में क्वार्टर फाइनल में हार गया था भारत

भारत 2023 के हांगझोउ एशियाई खेलों में महिला टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड से हार गया था और उसे बिना पदक के लौटना पड़ा था। इस बार भारतीय टीम जापान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगी।

2014 में भारत ने जीता था एकमात्र पदक

एशियाई खेलों में भारत ने महिला टीम स्पर्धा में अपना एकमात्र पदक 2014 के इंचियोन खेलों में जीता था। उस टीम में साइना नेहवाल, पीवी सिंधू और अश्विनी पोनप्पा-सिक्की रेड्डी की जोड़ी शामिल थी। भारत ने थाईलैंड को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया था।

हालांकि, सेमीफाइनल में भारत को दक्षिण कोरिया के हाथों 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार अगर भारतीय टीम जापान की चुनौती पार कर लेती है, तो सेमीफाइनल में उसके सामने एक बार फिर दक्षिण कोरिया की चुनौती आने की संभावना है।