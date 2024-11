खेल डैस्क : हार्दिक पंड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक बार फिर से विनाशकारी फॉर्म में दिख रहे हैं। उन्होंने बुधवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा को तमिलनाडु पर रोमांचक जीत दिलाई। पंड्या ने 30 गेंदों पर 69 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जिससे उनकी टीम 222 रनों का पीछा करने में सफल रही। यह ऑलराउंडर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर था और उसने गेंदबाजों को मैदान के सभी हिस्सों की ओर हिट किया। 17वां ओवर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरजापनीत सिंह ने फेंका था जिसे हाल ही में आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2.2 करोड़ रुपए में खरीदा था।



पंड्या ने उसे एक ओवर में 4 छक्के और एक चौका लगाया जिसमें 29 रन बने। गेंदबाज ने एक नो-बॉल भी फेंकी। हार्दिक ने लॉन्ग ऑफ पर जोरदार छक्का जड़कर शुरुआत की और उसके बाद एक और सीधा छक्का जड़ा। इसके बाद पंड्या ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तीसरा छक्का लगाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौथा छक्का जड़ा। इसके बाद गेंद के बाहरी किनारा लेकर गेंद चार रन के लिए चली गई।

6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,4⃣



One goes out of the park 💥



Power & Panache: Hardik Pandya is setting the stage on fire in Indore 🔥🔥



Can he win it for Baroda?



Scorecard ▶️ https://t.co/DDt2Ar20h9#SMAT | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Bj6HCgJIHv