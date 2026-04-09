गैबोरोन : ब्राजील की लॉरा कार्डोसो ने T20I क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराते हुए एक ऐतिहासिक गेंदबाजी प्रदर्शन किया। उन्होंने BCA कालाहारी महिला T20I टूर्नामेंट 2026 के दौरान इस फॉर्मेट में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ब्राजील की कप्तान ने लेसोथो के खिलाफ सिर्फ तीन ओवर में 9/4 का असाधारण प्रदर्शन किया। इसके साथ ही वह पुरुष और महिला T20I क्रिकेट में एक ही पारी में 9 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।

पुरुष T20I में पिछला रिकॉर्ड सोनम येशे के नाम था जिन्होंने 2025 में म्यांमार के खिलाफ 8/7 का प्रदर्शन किया था। वहीं, महिला क्रिकेट में रोहमालिया रोहमालिया के नाम 2024 में मंगोलिया के खिलाफ 7/0 का रिकॉर्ड था। कार्डोसो ने अपने शानदार स्पेल से इन दोनों रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उनके इस प्रदर्शन को इस फॉर्मेट के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक के तौर पर याद किया जाएगा।

उनके शानदार प्रदर्शन की शुरुआत काफी जल्दी हो गई थी। उन्होंने अपने दूसरे ओवर में ही हैट्रिक लेकर ब्राजील की जीत की नींव रख दी थी। इसके बाद उन्होंने अपने अगले ओवर में चार और विकेट लेकर कुल 7 विकेट पूरे किए। फिर तीसरे ओवर में दो और विकेट लेकर उन्होंने कुल 9 विकेट लेने का अभूतपूर्व कारनामा कर दिखाया। लेसोथो की पूरी टीम 6.2 ओवर में सिर्फ 13 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कार्डोसो के अलावा एकमात्र विकेट मैरिएन आर्थर ने लिया। इस तरह ब्राजील ने 189 रनों की विशाल जीत दर्ज की।

इससे पहले ब्राजील ने 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इसमें रोबर्टा एवरी (35 गेंदों पर 48 रन) और मोनिक्के मचाडो (41 गेंदों पर नाबाद 69 रन) का अहम योगदान रहा। इस पूरे टूर्नामेंट में ब्राजील की टीम जबरदस्त फॉर्म में रही है। पिछले मैच में भी उन्होंने जाम्बिया की महिला टीम को 174 रनों से करारी शिकस्त दी थी। उस मैच में भी कार्डोसो ने आगे बढ़कर कप्तानी की और तेज-तर्रार अर्धशतक जमाया। वहीं लॉरा अगाथा ने 62 रनों की पारी खेली। इन दोनों ने मिलकर 105 रनों की अहम साझेदारी की, जिसकी बदौलत टीम 200/5 के स्कोर तक पहुँचने में कामयाब रही।

उस मैच में जाम्बिया की शुरुआत ही लड़खड़ा गई और वे फिर कभी संभल नहीं पाए। 15.1 ओवर में ही वे सिर्फ 26 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। मारिया रिबेरो ने 5 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया जबकि कार्डोसो ने तीन विकेट लेकर जाम्बिया की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही विभागों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ब्राजील इस टूर्नामेंट में एक बेहद मजबूत टीम के तौर पर उभरा है।