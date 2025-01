खेल डैस्क : बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने मौजूदा बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) में इतिहास रच दिया है। दरबार राजशाही और ढाका कैपिटल्स के बीच टूर्नामेंट के पांचवें मैच में 29 वर्षीय तेज गेंदबाज ने सात विकेट हासिल किए। यह टी20 इतिहास का तीसरा सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है। पहली पारी में दरबार राजशाही के लिए गेंदबाजी करते हुए तस्कीन अहमद ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सबसे पहले ढाका कैपिटल्स के दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट किया। उन्होंने लिटन दास (0) और तंजीद हसन (9) को सस्ते में पवेलियन भेजा। इसके बाद उन्होंने शहादत हुसैन (50) और शुबम रंजने (24) के महत्वपूर्ण विकेट लिए। इसके बाद तस्किन ने चतुरंगा डी सिल्वा (1), अलाउद्दीन बाबू (13) और मुकीदुल इस्लाम (0) को आउट करके 3 और विकेट लिए। अंततः उन्होंने अपने 4 ओवरों में 7/19 के आंकड़े के साथ मौजूदा बीपीएल टूर्नामेंट में एक रिकॉर्ड गेंदबाजी की।



मलेशिया के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सयाजरुल इद्रस के नाम टी20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड है। उन्होंने 2023 में एक गेम में चीन के खिलाफ 7/8 रन के आंकड़े दिए थे। डच ऑलराउंडर कॉलिन एकरमैन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। एकरमैन ने साल 2019 में विटैलिटी ब्लास्ट मैच में बर्मिंघम बियर के खिलाफ लीसेस्टरशायर के लिए खेलते हुए 7/18 के आंकड़े दिए थे। तस्कीन अहमद बीपीएल में 7/19 के अपने स्पैल के साथ अब इस लिस्ट में तीसरे स्था पर आ गए हैं।

Record Alert🚨



Taskin Ahmed sizzled with the ball as he picked up 7/19 against Dhaka Capitals to record the third-best bowling figures in T20s and the best ever in BPL 🔥#BPLonFanCode pic.twitter.com/39UcG9V6aj