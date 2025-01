खेल डैस्क : सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के चौथे टेस्ट के 5वें दिन एक नया मील का पत्थर हासिल किया। जयसवाल ने एक कैलेंडर वर्ष में किसी भारतीय सलामी बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक रन बनाने के वीरेंद्र सहवाग के 16 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 30 दिसंबर 2024 तक जयसवाल ने वर्ष में 15 पारियों में 56 से अधिक की औसत के साथ 1,476 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 3 शतक और 9 अर्धशतक लगाए। सहवाग का पिछला रिकॉर्ड साल 2008 में 1,462 रनों का था, लेकिन जयसवाल के रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन ने अब उनका नाम इतिहास की किताबों में दर्ज कर दिया है।

भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन (टेस्ट)

1562 रन : सचिन तेंदुलकर (2010)

1555 रन : सुनील गावस्कर (1979)

1478 रन : यशस्वी जयसवाल (2024)

1462 रन : वीरेंद्र सहवाग (2008)

1422 रन : वीरेंद्र सहवाग (2010)

2024 में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन

1556 - जो रूट (इंग्लैंड)

1478 - यशस्वी जयसवाल (भारत)

1149 - बेन डकेट (इंग्लैंड)

1100 - हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)

1049 - कामिन्दु मेंडिस (श्रीलंका)

"They can make of it what they like. That clearly hit the glove."



"As far as I'm concerned, there's no argument whatsoever."



- Ricky Ponting on the Jaiswal wicket #AUSvIND pic.twitter.com/IWcJKHBbzV