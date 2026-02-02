नई दिल्ली : पाकिस्तान द्वारा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच के बहिष्कार के फैसले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के रुख का समर्थन किया है। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कहा कि बोर्ड खेल भावना से जुड़े इस मुद्दे पर ICC के विचारों से पूरी तरह सहमत है और आगे कोई भी टिप्पणी ICC से चर्चा के बाद ही की जाएगी।

राजीव शुक्ला का बयान: ICC के साथ पूरी सहमति

BCCI उपाध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, 'ICC ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है और खेल भावना की बात की है। हम ICC के रुख से पूरी तरह सहमत हैं। ICC से बातचीत किए बिना BCCI इस पर कोई अलग टिप्पणी नहीं करेगा।'

राजीव शुक्ला का यह बयान पाकिस्तान के उस फैसले के बाद आया, जिसमें उसने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले ग्रुप मैच में मैदान पर न उतरने का ऐलान किया।

पाक सरकार का आधिकारिक ऐलान

रविवार को पाकिस्तान सरकार ने अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर लिखा, 'पाकिस्तान सरकार ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भाग लेने की अनुमति देती है, हालांकि 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में टीम मैदान पर नहीं उतरेगी।' इस फैसले के पीछे कोई ठोस वजह सार्वजनिक नहीं की गई है।

ICC की सख्त प्रतिक्रिया: ‘चयनात्मक भागीदारी स्वीकार्य नहीं’

पाकिस्तान के फैसले के कुछ ही घंटों बाद ICC ने कड़ा बयान जारी किया। ICC ने कहा कि “चयनात्मक भागीदारी” किसी वैश्विक खेल आयोजन की मूल भावना के खिलाफ है।

ICC के अनुसार:

सभी क्वालिफाइड टीमों को तय कार्यक्रम के अनुसार समान शर्तों पर खेलना होता है

चयनात्मक बहिष्कार से प्रतियोगिता की निष्पक्षता और पवित्रता पर असर पड़ता है

यह फैसला वैश्विक क्रिकेट और प्रशंसकों, खासकर पाकिस्तान के करोड़ों फैंस के हित में नहीं है

ICC ने PCB से सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से समाधान निकालने की अपील की है।

भारत की शानदार फॉर्म, वर्ल्ड कप से पहले मजबूत स्थिति

टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में है। भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड को पांच मैचों की T20I सीरीज में 4-1 से हराया है। बतौर डिफेंडिंग चैंपियन, भारत टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार के रूप में उतरेगा।

भारत-पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड

ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के बीच अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं: भारत ने 7 मैच जीते, पाकिस्तान को सिर्फ 1 जीत मिली यह आंकड़ा भी पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय रहा है।