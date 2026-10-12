नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने भारत और श्रीलंका के बीच पहले वनडे मुकाबले को दिल्ली से अहमदाबाद स्थानांतरित किए जाने की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में बोर्ड ने कोई फैसला नहीं लिया है। भारत और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला 13 दिसंबर को नई दिल्ली में निर्धारित है।

दिल्ली में मैच शिफ्ट होने की खबरों पर BCCI की सफाई

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहे बड़े निर्माण और सुधार कार्यों के बीच मैच का आयोजन दूसरी जगह किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, देवजीत सैकिया ने इन खबरों को गलत बताया और मीडिया से आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुकाबले को अहमदाबाद स्थानांतरित करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है।

देवजीत सैकिया ने क्या कहा?

BCCI सचिव ने अपने बयान में कहा, "भारत और श्रीलंका के बीच दिल्ली में निर्धारित वनडे मैच को अहमदाबाद स्थानांतरित किए जाने की खबरें सही नहीं हैं। BCCI ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।" उन्होंने आगे मीडिया से अपील की कि कार्यक्रम से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए बोर्ड के आधिकारिक संचार माध्यमों को ही आधार बनाया जाए।

अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहा है सुधार कार्य

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) अरुण जेटली स्टेडियम में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहा है। इसमें आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम लगाने के साथ पिचों और आउटफील्ड को दोबारा तैयार करना शामिल है। इसी काम के कारण रणजी ट्रॉफी 2026-27 में एलीट ग्रुप सी के दिल्ली के घरेलू मुकाबलों को पालम स्थित एयर फोर्स ग्राउंड पर स्थानांतरित किया गया था।

बाइलेटरल सीरीज के मैचों का आवंटन तय नीति के तहत

सैकिया ने यह भी स्पष्ट किया कि द्विपक्षीय सीरीज के मुकाबलों का आवंटन एक निर्धारित नीति के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा, "हम मीडिया के साथियों से अनुरोध करते हैं कि कार्यक्रम से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए BCCI के आधिकारिक संचार माध्यमों का संदर्भ लें। यह भी दोहराना जरूरी है कि द्विपक्षीय मुकाबलों का आवंटन मुख्य रूप से एक मानक नीति के तहत किया जाता है।"

अहमदाबाद में पहले से निर्धारित है तीसरा वनडे

भारत और श्रीलंका की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला पहले से ही 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में निर्धारित है। इससे पहले दूसरा वनडे 16 दिसंबर को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। ऐसे में दिल्ली के पहले वनडे को अहमदाबाद स्थानांतरित किए जाने की खबरों ने कार्यक्रम को लेकर भ्रम पैदा किया था, जिसे BCCI ने अब स्पष्ट कर दिया है।

2027 वनडे विश्व कप की तैयारी के लिहाज से अहम सीरीज

भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली यह वनडे सीरीज दोनों टीमों के लिए आगामी आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2027 की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी संयोजन को मजबूत करना चाहेगी। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भी पहले कह चुके हैं कि 2027 का वनडे विश्व कप भारत के लिए उनका आखिरी विश्व कप हो सकता है।