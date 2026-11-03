ऑकलैंड: भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले मेजबान टीम को बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे पहले वनडे मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उन्हें अभ्यास सत्र के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद मेडिकल जांच में कन्कशन की पुष्टि हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे बुधवार को ऑकलैंड में खेला जाना है।

प्रैक्टिस के दौरान मैट हेनरी से टकराए कॉनवे

यह घटना ऑकलैंड के ईडन पार्क में न्यूजीलैंड टीम के अभ्यास सत्र के दौरान हुई। दरअसल, डेवोन कॉनवे और तेज गेंदबाज मैट हेनरी एक ऊंचा कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान दोनों खिलाड़ी आपस में टकरा गए। टक्कर के तुरंत बाद टीम के मेडिकल स्टाफ ने दोनों खिलाड़ियों को प्राथमिक उपचार दिया।

मेडिकल जांच में हुई कन्कशन की पुष्टि

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मंगलवार को आधिकारिक बयान जारी कर घटना की जानकारी दी। बोर्ड के मुताबिक, दोनों खिलाड़ियों का मौके पर ही हेड इंजरी असेसमेंट किया गया। इसके बाद डेवोन कॉनवे को आगे की जांच के लिए अस्पताल के इमरजेंसी विभाग ले जाया गया, जहां उनकी चोट को कन्कशन बताया गया। इसी वजह से उन्हें भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर कर दिया गया है।

मैट हेनरी की चोट पर भी रखी जा रही नजर

इस टक्कर में मैट हेनरी भी चोटिल हुए हैं। हालांकि, न्यूजीलैंड क्रिकेट ने फिलहाल उनकी चोट को लेकर कोई अंतिम जानकारी नहीं दी है। बोर्ड के अनुसार, दोनों खिलाड़ियों की मेडिकल टीम लगातार निगरानी करेगी। सीरीज के बाकी मुकाबलों में उनकी उपलब्धता को लेकर बाद में अपडेट जारी किया जाएगा।

पहले वनडे से पहले न्यूजीलैंड की बढ़ी परेशानी

डेवोन कॉनवे का पहले वनडे से बाहर होना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका है। वह टीम के अनुभवी बल्लेबाजों में शामिल हैं और शीर्ष क्रम में अहम भूमिका निभाते हैं। अब उनकी गैरमौजूदगी में न्यूजीलैंड को अपनी बल्लेबाजी का संयोजन बदलना पड़ सकता है। वहीं, मैट हेनरी की उपलब्धता पर भी टीम की नजर रहेगी।