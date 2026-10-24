नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन चोट के कारण मुकाबले से बाहर हो गए हैं। BCCI ने उनकी जगह युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया है। इस बदलाव के बाद अब सबकी नजरें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हैं।

चोट के कारण दूसरे T20I से बाहर हुए ईशान किशन

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20I के दौरान ईशान किशन को चोट लगी थी। BCCI की मेडिकल अपडेट के मुताबिक, उन्हें दाएं पैर के एडडक्टर मसल में हल्का खिंचाव आया है। मेडिकल टीम ने उन्हें आराम और रिहैबिलिटेशन की सलाह दी है। इसी वजह से वह 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले जाने वाले दूसरे T20I में उपलब्ध नहीं रहेंगे।

BCCI ने कुमार कुशाग्र को सौंपी जिम्मेदारी

ईशान किशन की जगह भरने के लिए पुरुष चयन समिति ने युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया है। वह फिलहाल न्यूजीलैंड दौरे पर भारत A टीम के साथ मौजूद हैं, जहां टीम अनौपचारिक टेस्ट मैचों और अन्य तैयारियों में हिस्सा ले रही है। क्राइस्टचर्च में पहले से मौजूद होने के कारण कुशाग्र को सीनियर टीम से जोड़ना आसान रहा। हालांकि, उनका चयन फिलहाल ईशान के कवर के तौर पर किया गया है।

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम

झारखंड के 21 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र ने घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। उन्होंने 38 प्रथम श्रेणी मैचों में 2,507 रन बनाए हैं, जिसमें सात शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं। लिस्ट A क्रिकेट में उनके नाम 40 मैचों में 1,387 रन हैं, जबकि घरेलू T20 क्रिकेट के 31 मैचों में उन्होंने 694 रन बनाए हैं। T20 में उनका स्ट्राइक रेट 145.18 रहा है। IPL में वह गुजरात टाइटंस का भी हिस्सा रह चुके हैं।

क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा प्लेइंग XI में मौका?

ईशान किशन के बाहर होने से युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए टीम में जगह बनाने का अवसर पैदा हो सकता है। पहले मुकाबलों में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के कारण वैभव को प्लेइंग XI में मौका मिलने की संभावनाएं सीमित रही थीं। अब टीम मैनेजमेंट के सामने विकल्प है कि वह पावरप्ले में आक्रामक शुरुआत के लिए वैभव को उतारे या पहले से मौजूद संयोजन पर भरोसा बनाए रखे। हालांकि, अंतिम फैसला टीम की रणनीति और प्लेइंग XI पर निर्भर करेगा।

पहले T20I में भारत ने रचा था इतिहास

सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 226 रन का लक्ष्य हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। मेजबान टीम ने ग्लेन फिलिप्स के नाबाद 82 रन की बदौलत 225/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारत ने छह विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया और न्यूजीलैंड की धरती पर अपना सबसे बड़ा सफल T20I रन चेज पूरा किया। संजू सैमसन ने 33 गेंदों पर 67 रन, श्रेयस अय्यर ने 28 गेंदों पर 42 रन और नमन धीर ने सिर्फ 15 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाकर जीत में अहम भूमिका निभाई।

दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया की रणनीति पर रहेंगी नजरें

पहले मैच में शानदार जीत के बाद भारतीय टीम की नजरें दूसरे T20I में बढ़त मजबूत करने पर होंगी। ईशान किशन की चोट के कारण टीम संयोजन में बदलाव लगभग तय है, लेकिन कुमार कुशाग्र का चयन और वैभव सूर्यवंशी को संभावित मौका मिलना दो अलग-अलग पहलू हैं। कुशाग्र को टीम में शामिल करना जरूरी विकेटकीपिंग कवर देता है, जबकि वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी पावरप्ले में नया विकल्प बन सकती है।