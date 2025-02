मुंबई (महाराष्ट्र) : भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार जीता। मंधाना ने 2020-21 और 2021-22 सीज़न में अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए वर्ष का तीसरा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर (महिला) पुरस्कार जीता। उन्होंने साल 2024 में 57.46 की औसत से 747 रन बनाए। उन्होंने कैलेंडर वर्ष में चार वनडे शतक बनाए, जो महिलाओं के खेल में एक नया रिकॉर्ड है। बाएं हाथ की इस शीर्ष बल्लेबाज को इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की वर्ष की महिला वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार भी दिया गया था।

