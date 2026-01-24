नेशनल डेस्क: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले एक ऐसा फैसला लिया है, जिसने क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि उसकी जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया है। दरअसल, बांग्लादेश अपने ग्रुप मुकाबलों को श्रीलंका शिफ्ट कराने पर अड़ा हुआ था। ICC ने इस मांग को नियमों के खिलाफ मानते हुए खारिज कर दिया और कड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।

ग्रुप-सी में नई टीम, नया रोमांच

बांग्लादेश के बाहर होते ही स्कॉटलैंड को ग्रुप-सी में शामिल किया गया है। इस ग्रुप में अब वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, नेपाल और इटली जैसी टीमें मौजूद हैं। स्कॉटलैंड के लिए यह टूर्नामेंट खुद को साबित करने का सुनहरा मौका माना जा रहा है। स्कॉटिश टीम अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड से भिड़ंत होगी। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ खेला जाएगा।

शानदार अंदाज में होगा वर्ल्ड कप का आगाज

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी और पहले ही दिन क्रिकेट फैंस को तीन हाई-प्रोफाइल मुकाबले देखने को मिलेंगे।

पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स – कोलंबो

वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड – कोलकाता

भारत बनाम USA – मुंबई

खास तौर पर वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला भारत-USA मुकाबला टूर्नामेंट का माहौल तय करने वाला माना जा रहा है।

भारत-पाकिस्तान महामुकाबले की तारीख तय

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को खेला जाएगा। यह हाई-वोल्टेज मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित होगा। मैदान के बाहर चल रहे तनाव और हालिया विवादों के चलते इस मुकाबले का दबाव और रोमांच कई गुना बढ़ गया है। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस एक मैच पर टिकी रहेंगी।

स्कॉटलैंड के ग्रुप मैच

07 फरवरी: बनाम वेस्टइंडीज – कोलकाता

09 फरवरी: बनाम इटली – कोलकाता

14 फरवरी: बनाम इंग्लैंड – कोलकाता

17 फरवरी: बनाम नेपाल – मुंबई

अब आगे क्या?

ग्रुप मुकाबलों के बाद टूर्नामेंट सुपर-8, सेमीफाइनल और फाइनल की ओर बढ़ेगा, जहां असली जंग देखने को मिलेगी। ICC के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि नियमों से ऊपर कोई टीम नहीं है। बड़े मुकाबले, कड़ा शेड्यूल और भारत-पाकिस्तान जैसे हाई-वोल्टेज मैचों के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 को अब से ही रोमांच और ड्रामे से भरपूर क्रिकेट महाकुंभ माना जा रहा है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फुल शेड्यूल

07 फरवरी 2026. 11:00 AM. पाकिस्तान vs नीदरलैंड्स. SSC, कोलंबो

07 फरवरी 2026. 3:00 PM. वेस्टइंडीज vs स्कॉटलैंड. कोलकाता

07 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs USA. मुंबई

08 फरवरी 2026. 11:00 AM. न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान. चेन्नई

08 फरवरी 2026. 3:00 PM. इंग्लैंड vs नेपाल. मुंबई

08 फरवरी 2026. 7:00 PM. श्रीलंका vs आयरलैंड. प्रेमदासा, कोलंबो

09 फरवरी 2026. 11:00 AM. स्कॉटलैंड vs इटली. कोलकाता

09 फरवरी 2026. 3:00 PM. जिम्बाब्वे vs ओमान. SSC. कोलंबो

09 फरवरी 2026. 7:00 PM. साउथ अफ्रीका vs कनाडा. अहमदाबाद

10 फरवरी 2026. 11:00 AM. नीदरलैंड्स vs नामीबिया. दिल्ली

10 फरवरी 2026. 3:00 PM. न्यूजीलैंड vs UAE. चेन्नई

10 फरवरी 2026. 7:00 PM. पाकिस्तान vs USA. SSC. कोलंबो

11 फरवरी 2026. 11:00 AM. साउथअफ्रीका vs अफगानिस्तान. अहमदाबाद

11 फरवरी 2026. 3:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs आयरलैंड. प्रेमदासा. कोलंबो

11 फरवरी 2026. 7:00 PM. इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज. मुंबई

12 फरवरी 2026. 11:00 AM. श्रीलंका vs ओमान. कैंडी

12 फरवरी 2026. 3:00 PM. नेपाल vs इटली. मुंबई

12 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs नामीबिया. दिल्ली

13 फरवरी 2026. 11:00 AM. ऑस्ट्रेलिया vs जिम्बाब्वे. प्रेमदासा. कोलंबो

13 फरवरी 2026. 3:00 PM. कनाडा vs UAE. दिल्ली

13 फरवरी 2026. 7:00 PM. USA vs नीदरलैंड्स. चेन्नई

14 फरवरी 2026. 11:00 AM. आयरलैंड vs ओमान. SSC, कोलंबो

14 फरवरी 2026. 3:00 PM. इंग्लैंड vs स्कॉटलैंड. कोलकाता

14 फरवरी 2026. 7:00 PM. न्यूजीलैंड vs साउथ अफ्रीका. अहमदाबाद

15 फरवरी 2026. 11:00 AM. वेस्टइंडीज vs नेपाल. मुंबई

15 फरवरी 2026. 3:00 PM. USA vs नामीबिया. चेन्नई

15 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs पाकिस्तान. प्रेमदासा, कोलंबो

16 फरवरी 2026. 11:00 AM. अफगानिस्तान vs UAE. दिल्ली

16 फरवरी 2026. 3:00 PM. इंग्लैंड vs इटली. कोलकाता

16 फरवरी 2026. 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका. कैंडी

17 फरवरी 2026. 11:00 AM. न्यूजीलैंड vs कनाडा. चेन्नई

17 फरवरी 2026 . 3:00 PM. आयरलैंड vs जिम्बाब्वे. कैंडी

17 फरवरी 2026. 7:00 PM. स्कॉटलैंड vs नेपाल. मुंबई

18 फरवरी 2026. 11:00 AM. साउथ अफ्रीका vs UAE. दिल्ली

18 फरवरी 2026. 3:00 PM. पाकिस्तान vs नामीबिया. SSC, कोलंबो

18 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs नीदरलैंड्स. अहमदाबाद

19 फरवरी 2026. 11:00 AM. वेस्टइंडीज vs इटली. कोलकाता

19 फरवरी 2026. 3:00 PM. श्रीलंका vs जिम्बाब्वे. प्रेमदासा, कोलंबो

19 फरवरी 2026. 7:00 PM. अफगानिस्तान vs कनाडा. चेन्नई

20 फरवरी 2026. 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs ओमान. कैंडी

इसके बाद सुपर 8, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे।