नई दिल्ली: ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के बीच टकराव और गहरा गया है। बांग्लादेश बोर्ड ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह सुरक्षा कारणों से भारत में अपने निर्धारित मुकाबले खेलने नहीं जाएगा। आईसीसी की ओर से लगातार दबाव और अनुरोध के बावजूद बीसीबी अपने रुख पर अडिग बना हुआ है।

BCB उपाध्यक्ष का दो टूक बयान

उच्च स्तरीय बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बीसीबी के उपाध्यक्ष शखावत हुसैन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बोर्ड किसी भी स्थिति में भारत दौरे पर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम अपने फैसले पर पूरी तरह कायम हैं। हम अपने रुख में एक इंच भी बदलाव नहीं करेंगे। हम भारत नहीं जा रहे हैं।' शखावत ने यह भी साफ किया कि बोर्ड के लिए खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी आधार पर यह फैसला लिया गया है।

समय की कमी, लेकिन रुख में कोई नरमी नहीं

टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत फरवरी में होनी है और ऐसे में समाधान के लिए समय बेहद कम बचा है। इसके बावजूद बीसीबी ने अपने रुख में नरमी के संकेत नहीं दिए हैं। शखावत हुसैन ने कहा, 'समय कम है और यह बात आईसीसी भी जानती है। बातचीत जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्द कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाली जाएगी, लेकिन हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है।'

ICC के अनुरोध को BCB ने औपचारिक रूप से ठुकराया

मंगलवार दोपहर बीसीबी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि आईसीसी ने उनसे भारत में खेलने के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। बयान में कहा गया, 'चर्चा के दौरान बीसीबी ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत यात्रा न करने के अपने फैसले को दोहराया और आईसीसी से अनुरोध किया कि बांग्लादेश के मैचों को भारत से बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।'

बीसीबी ने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि आईसीसी ने तय कार्यक्रम का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा, लेकिन बोर्ड का रुख अब भी अपरिवर्तित है।

कोलकाता और मुंबई में होने वाले मैचों पर संकट

वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश को अपने ग्रुप-सी के पहले तीन मुकाबले कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेलने हैं। इसके बाद 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ मैच प्रस्तावित है। यदि जल्द ही श्रीलंका या किसी अन्य तटस्थ स्थल पर मैचों को स्थानांतरित करने पर सहमति नहीं बनती, तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।