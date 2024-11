मेलबर्न : श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज और एकमात्र वनडे की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। श्रीलंका दो टेस्ट मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र का एक हिस्सा है। इसके अलावा एक वनडे भी होगा जिससे दोनों टीमों को पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पहला टेस्ट 29 जनवरी को गॉल में शुरू होगा और दूसरा टेस्ट 6 फरवरी को उसी स्थान पर शुरू होगा। दोनों टीमें 13 फरवरी को एकमात्र वनडे में आमने-सामने होंगी।

