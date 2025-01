खेल डैस्क : गॉल के मैदान पर 16वां टेस्ट शतक लगाने के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उसमान ख्वाजा ने अपने आलोचकों का मुंह बंद करवा दिया। बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे ही सत्र में ख्वाजा ने शतक पूरा कर लिया था। वह 19 महीने बाद शतक लगाने में सफल रहे हैं। ख्वाजा जो अपनी सधी हुई बल्लेबाजी और मानसिक लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं, ने बताया कि वह अपने करियर में कठिन दौर से कैसे निपटते हैं। दिन के खेल के बाद बोलते हुए उन्होंने विश्वास, परिवार और क्रिकेट से परे संतुलन बनाने के महत्व पर जोर दिया। ख्वाजा ने दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा कि यह वास्तव में विशेष है। सौ-हर चीज सर्वशक्तिमान से आती है। मैं वास्तव में इस पर विश्वास करता हूं। चाहे अच्छा हो या बुरा, आप इसे एक ही तरीके से लेते हैं। जो कुछ भी होना है, मैं हमेशा मानता हूं कि यह सर्वश्रेष्ठ के लिए है, भले ही आप ऐसा कर सकें ने सेन क्रिकेट को बताया।

Usman Khawaja brings up his 16th Test match century!



A quality innings in Galle, coming from 135 deliveries to get Australia off to the perfect start in the series 🙌 pic.twitter.com/1TlGn3m3JP