खेल डैस्क : श्रीलंका के खिलाफ गॉल के मैदान पर खेल जा रहे पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रेविस हेड ने शानदार कैच पकड़कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 654 रन बनाने के बाद पारी घोषित कर दी थी। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 44 रन पर ही तीन विकेट गंवा लिए। श्रीलंकाई टीम का आखिरी विकेट एंजेलो मैथ्यूज के रूप में गिरा। मेंडिस को पवेलियन भेजने के लिए शॉर्ट लेग पर खड़े ट्रेविस हेड ने शानदार कैच लपका। ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन लियोन गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी एक गेंद मैथ्यूज के दस्ताने से लगने के बाद उछल गई। शॉर्ट लेग खड़े ट्रेविस ने अपने दाई ओर छलांग लगाई और करिश्माई तरीके से गेंद को पकड़ लिया। देखें वीडियो-

Travis Head flies at bat pad! ✈️



Nathan Lyon gets Australia's THIRD #SLvAUS pic.twitter.com/Nx4KxB0bwy