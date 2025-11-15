स्पोर्ट्स डेस्क: फेलिक्स ऑगर-अलियासिम ने एलेक्सेंडर ज़्वेरेव को कड़ी टक्कर देने के बाद ATP फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई और अब उनका सामना कार्लोस अल्काराज से होगा। जीत के बाद ऑगर-अलियासिम ने साफ किया कि वह स्पेनिश स्टार से डरने वाले नहीं हैं।

25 वर्षीय कनाडाई खिलाड़ी ने मैच के दबाव को शांतिपूर्वक संभाला और निर्णायक समय में सर्व बनाए रखा। मैच के बाद उन्होंने कहा, 'यह टूर्नामेंट बहुत खास है… फाइनल तक पहुंचने के लिए मुझे महान खिलाड़ी से गुजरना होगा… उनका बहुत सम्मान है, लेकिन मौका मिला तो मैं उसे जाऊंगा।'

अब कार्लोस अल्काराज के खिलाफ होने वाला सेमीफाइनल खेल का रोमांच चरम पर होगा। ऑगर-अलियासिम की आत्मविश्वासी वापसी और टॉप खिलाड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन ने इस मुकाबले को एक बड़े हेडलाइन मुकाबले में बदल दिया है।