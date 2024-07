खेल डैस्क : टीम इंडिया टी20 विश्व कप 2024 घर ला चुकी है। विंडीज में हुए विश्व कप के दौरान टीम इंडिया ने बिना मैच गंवाए यह ट्रॉफी जीती। टीम इंडिया जब बारबाडोस से वापस देश पहुंची तो दिल्ली में उनका भव्य स्वागत हुआ। इसी दिन टीम इंडिया के प्लेयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी प्लेयरों का हालचाल जाना और विश्व कप में हुए तुजुर्ब भी साझे किए। इस दौरान पीएम मोदी की विराट के साथ हुई बातचीत भी चर्चा में रही। मोदी ने जब विराट कोहली से फाइनल मैच की पारी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इस टूर्नामेंट में वो योगदान नहीं दे पाया जो मैं देना चाहता था। एक समय मैंने ने राहुल (द्रविड़) भाई से कहा कि मैंने अभी तक खुद और टीम के साथ न्याय नहीं किया।



फाइनल में ‘मैन ऑफ द मैच' रहे कोहली ने कहा कि (फाइनल में) जब हम बल्लेबाजी के लिए उतरे तो मैंने पहली चार गेंदों पर तीन चौके लगाए। फिर मैंने जाकर रोहित से कहा कि यह कैसा खेल है, एक दिन ऐसा लगता है कि एक भी रन नहीं बनेगा और फिर दूसरा दिन आता है और सब कुछ होने लगता है। फाइनल में भारत ने 34 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। कोहली ने अक्षर पटेल के साथ साझेदारी कर मैच में टीम की वापसी कराई थी।

