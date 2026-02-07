नई दिल्ली : भारत की स्टार निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन ने एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का कॉन्टिनेंटल खिताब सफलतापूर्वक बचाव किया। 26 वर्षीय इलावेनिल ने फाइनल में 252.0 का स्कोर बनाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

तीसरा व्यक्तिगत कॉन्टिनेंटल खिताब

इलावेनिल वलारिवन ने छठी सीरीज में निर्णायक बढ़त बनाई और अंत तक उसे कायम रखते हुए अपना तीसरा व्यक्तिगत एशियन खिताब जीता। उन्होंने इससे पहले साल 2019 में अपना पहला एशियन स्वर्ण पदक हासिल किया था।

जापान की नोबाटा को रजत, मेघना सज्जनार को कांस्य

फाइनल में जापान की ओलंपियन मिसाकी नोबाटा ने 251.5 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। वहीं, भारत की मेघना सज्जनार ने 229.5 के स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल किया। 32 वर्षीय मेघना ने फाइनल में अपनी ही हमवतन आर्या बोरसे को हराकर अपना पहला कॉन्टिनेंटल कांस्य पदक जीता।

क्वालिफिकेशन में भी इलावेनिल टॉप पर

इससे पहले क्वालिफिकेशन राउंड में भी इलावेनिल ने 633.7 का स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया था। आर्या बोरसे (630.3) और मेघना सज्जनार (628.6) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं।

टीम इवेंट में भी भारत को स्वर्ण

इलावेनिल वलारिवन, आर्या बोरसे और मेघना सज्जनार की तिकड़ी ने 1892.6 के कुल स्कोर के साथ टीम इवेंट में भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इस स्पर्धा में जापान ने रजत और कजाकिस्तान ने कांस्य पदक जीता।

भारत के पदकों की संख्या 11 पहुंची

चैंपियनशिप में शनिवार को मिले तीन पदकों के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 11 हो गई है। इसमें 6 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं, जो भारतीय निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है।