तिआनजिन (चीन) : एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए तेजस्विन शंकर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ भारत ने इस प्रतियोगिता में अपना अभियान कुल पांच पदकों के साथ समाप्त किया।

मेडल टैली में भारत छठे स्थान पर

भारत कुल पदक तालिका में छठे स्थान पर रहा। मेज़बान चीन ने प्रतियोगिता में दबदबा बनाते हुए कुल 34 पदक जीते, जिसमें 10 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल रहे।

तेजस्विन शंकर का ऐतिहासिक प्रदर्शन

तेजस्विन शंकर ने हेप्टाथलॉन में कुल 5993 अंक जुटाकर न सिर्फ स्वर्ण पदक अपने नाम किया, बल्कि अपना ही राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 5650 अंक था, जो उन्होंने 2021 में अमेरिका में बनाया था।

डे-2 में भी बरकरार रही बढ़त

पहले दिन बढ़त बनाने वाले शंकर ने दूसरे दिन भी शानदार लय जारी रखी। उन्होंने 60 मीटर हर्डल्स, पोल वॉल्ट और 1000 मीटर रेस में बेहतरीन प्रदर्शन किया।

60 मीटर हर्डल्स: 8.02 सेकंड (977 अंक)

दो स्पर्धाएं बाकी रहते हुए वह अपने नज़दीकी प्रतिद्वंद्वी से लगभग 485 अंक आगे थे

पोल वॉल्ट: 4.20 मीटर (673 अंक)

1000 मीटर रेस: दूसरा स्थान, समय 2:43.91 (830 अंक); इन प्रदर्शनों के साथ उनका कुल स्कोर 5993 अंक तक पहुंच गया।

डेकाथलॉन में भी है राष्ट्रीय रिकॉर्ड

तेजस्विन शंकर के नाम आउटडोर डेकाथलॉन का भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। उन्होंने 2025 में पोलैंड में 7826 अंक बनाकर यह रिकॉर्ड कायम किया था। इसके अलावा, 2023 एशियन गेम्स (चीन) में उन्होंने डेकाथलॉन में रजत पदक भी जीता था।

अन्य भारतीय पदक विजेता

पूजा: महिलाओं की हाई जंप में रजत (1.87 मीटर)

तजिंदरपाल सिंह तोर: पुरुषों की शॉट पुट में रजत (20.05 मीटर, सीज़न बेस्ट)

एंसी सोजन: महिलाओं की लॉन्ग जंप में कांस्य (6.21 मीटर)

शॉट पुट में चीन का स्वर्ण

शॉट पुट स्पर्धा में चीन के चेंगयू चेन ने 20.07 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारत के समरदीप सिंह गिल 18.97 मीटर के साथ पांचवें स्थान पर रहे।

लॉन्ग जंप में पदक से चूके भारतीय

महिलाओं की लॉन्ग जंप में मौमिता मंडल 6.01 मीटर के साथ छठे स्थान पर रहीं, जबकि उभरते एथलीट शहनवाज़ खान पदक से चूकते हुए चौथे स्थान पर रहे।