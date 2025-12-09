स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया, जिसे देखकर फैंस हैरान रह गए। अश्विन ने अपने एक्स (X) अकाउंट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की एक तस्वीर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने चेन्नई की ‘साधू स्ट्रीट’ की फोटो भी लगाई। पोस्ट देखते ही लोगों ने सवालों की बाढ़ लगा दी—आखिर अश्विन क्या बताना चाहते हैं? दरअसल अश्विन की यह पोस्ट तमिलनाडु के ऑलराउंडर सनी संधू के लिए एक मज़ाकिया टिप्पणी थी, जिन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना टी-20 डेब्यू किया है।

फैंस उलझे, लेकिन असली मैसेज था बेहद मजेदार

कुछ ही देर में फैंस समझ गए कि अश्विन का पोस्ट दरअसल तमिलनाडु के युवा ऑलराउंडर सनी संधू को एक ‘चीकी’ शाउटआउट था। सनी संधू ने हाल ही में सायेद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार पारी खेलकर सबका ध्यान खींचा था।

सनी संधू का धमाका — 9 गेंद में 30 रन

अहमदाबाद में खेले गए मैच में संधू ने सिर्फ 9 गेंद में 30 रन उड़ा दिए और साई सुदर्शन (101* रन) के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाई। युवा खिलाड़ी की यह पारी फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स दोनों को खूब पसंद आई।

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

अश्विन का पोस्ट वायरल होते ही यूज़र्स ने मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी: "अंग्रेजी में सनी, तमिल में संधू - सनी संधू क्रिकेटर!", "Ashwin bhai, गलत अकाउंट से पोस्ट कर दिया क्या?","जो समझ नहीं पा रहे, पोस्ट सनी संधू के लिए है…"

IPL 2026 ऑक्शन में बढ़ सकती है डिमांड

सनी संधू ने IPL 2026 मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये है, और जिस फॉर्म में वह हैं, उनके ऊपर कई टीमों की नज़र पड़ सकती है।

सायेद मुश्ताक अली ट्रॉफी: सुपर लीग लाइन-अप फाइनल

टूर्नामेंट के लीग मैच खत्म हो चुके हैं और अब सुपर लीग की टीमें तय हैं:

ग्रुप A: मुंबई, आंध्र

ग्रुप B: हैदराबाद, मध्य प्रदेश

ग्रुप C: पंजाब, हरियाणा

ग्रुप D: राजस्थान, झारखंड

फाइनल 18 दिसंबर, पुणे में खेला जाएगा।