चेन्नई : पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के लिए दो अलग-अलग T20I टीमें बनाने के विचार को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सीनियर स्तर पर राष्ट्रीय टीम की कैप 'मुफ्त में नहीं बांटी जा सकती' और इसके बजाय खिलाड़ियों को ज्यादा अनुभव देने के लिए 'A' टीम के दौरे होने चाहिए।यह बात ऐसे समय में सामने आई जब मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थीं कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के लिए दो अलग-अलग भारतीय टीमें बनाने के विचार पर गौर किया जा रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू T20I (6-17 अक्टूबर) और एशियाई खेल (19 सितंबर से 6 अक्टूबर) के कार्यक्रम आपस में टकरा रहे हैं।

ऐश की बात पर बोलते हुए अश्विन ने दूसरी भारतीय टीम के खेलने के विचार को खारिज कर दिया। खासकर एसोसिएट देशों के खिलाफ जिसमें वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह जैसे IPL के उभरते सितारों वाली टीमें शामिल हों। अश्विन ने कहा, 'फिर इंडिया कैप की क्या कीमत रह जाएगी? उसकी क्या इज्जत होगी? इंडिया कैप पहनने के लिए गर्व का एक पल चाहिए होता है। आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं? क्योंकि आप इतने सारे भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे देख रहे हैं, हर कोई हमारे क्रिकेट की तारीफ करता है, और आप अपने फैंस के सामने डेब्यू करना चाहते हैं और सभी फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। ये सब बातें निश्चित रूप से दिमाग में चलती हैं। आजकल ऐसा बहुत होता है कि लोग कहीं न कहीं डेब्यू कर लेते हैं और लोग उसके बारे में भूल जाते हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'इंडिया कैप की एक कीमत होनी चाहिए। अगर आप उन्हें अनुभव देना चाहते हैं, तो उन्हें इंडिया 'A' के दौरों पर भेजें। आप यूं ही इंडिया कैप नहीं बांट सकते। इंडिया 'A' के दौरों का भी प्रसारण करें, लोग देखेंगे और मजा लेंगे। लेकिन आप इंडिया कैप मुफ्त में नहीं बांट सकते। इसकी कद्र होनी चाहिए।'

IPL के बाद टीम इंडिया के पास T20 क्रिकेट का काफी बड़ा हिस्सा होगा, भले ही अब ध्यान 2027 ICC क्रिकेट विश्व कप पर चला गया हो। भारत का इंटरनेशनल कैलेंडर एक बार फिर 6 से 20 जून तक अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और तीन वनडे मैचों के साथ शुरू होगा। 26 से 28 जून तक वे दो T20I मैचों के लिए आयरलैंड का दौरा करेंगे जिसके बाद वे 1 से 11 जुलाई तक इंग्लैंड के साथ पांच T20I मैच खेलेंगे और फिर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे। इसके बाद 23 से 26 जुलाई तक भारत तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करेगा। घर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों के बाद 6 से 17 अक्टूबर तक उनके खिलाफ पांच T20I मैच खेलेंगे। भारत साल का समापन 13 से 27 दिसंबर तक घर पर श्रीलंका के खिलाफ तीन-तीन वनडे और T20I मैच खेलकर करेगा।

