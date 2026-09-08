नई दिल्ली: गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा ने शुभमन गिल और हार्दिक पंड्या की कप्तानी के अंदाज की तुलना करते हुए दोनों के व्यक्तित्व और नेतृत्व शैली में बड़ा अंतर बताया है। नेहरा के मुताबिक, पंड्या उन पर पूरी तरह भरोसा करते थे और किसी भी मुद्दे पर खुलकर बातचीत करते थे, जबकि गिल शांत, रिजर्व और कम बोलने वाले कप्तान हैं। हालांकि, नेहरा का मानना है कि गिल अभी कप्तानी के मामले में सीखने के दौर में हैं और अनुभव के साथ उनमें और निखार आएगा।

पंड्या और गिल की कप्तानी में जमीन-आसमान का अंतर

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अवॉर्ड समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे आशीष नेहरा से जब हार्दिक पंड्या और शुभमन गिल की कप्तानी की तुलना करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने दोनों को एक-दूसरे से बिल्कुल अलग बताया। नेहरा ने कहा, 'दोनों की कप्तानी में उतना ही अंतर है, जितना नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होता है।'

उन्होंने बताया कि पंड्या उन पर पूरा भरोसा करते थे। अगर किसी चीज को लेकर उन्हें लगता था कि वह सही नहीं हो रही है, तो वह सवाल पूछने और उस पर चर्चा करने से पीछे नहीं हटते थे।

'पंड्या को मुझ पर पूरा भरोसा था'

हार्दिक पंड्या के साथ काम करने के अनुभव को याद करते हुए नेहरा ने कहा, 'पंड्या को मुझ पर पूरा भरोसा था।' उन्होंने आगे बताया, 'वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते थे। अगर कोई चीज सही नहीं होती थी, तो वह उसके बारे में बात करते थे।' नेहरा के मुताबिक, पंड्या ऐसे कप्तान थे, जिनके साथ कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की जा सकती थी। कोच और कप्तान के बीच यह संवाद उनके नेतृत्व के तरीके का अहम हिस्सा था।

गिल शांत और रिजर्व कप्तान हैं

वहीं, शुभमन गिल की कप्तानी शैली के बारे में नेहरा ने कहा कि वह पंड्या की तुलना में ज्यादा शांत और रिजर्व हैं। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि यह कोई कमी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व होता है। नेहरा ने बताया कि गिल पंड्या की तरह ज्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन जब भी बात करते हैं तो सीधे मुद्दे पर रहते हैं। वह चीजों को ध्यान से देखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं।

'गिल अभी वर्क इन प्रोग्रेस हैं'

शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर नेहरा ने कहा कि वह अभी सीखने के दौर में हैं। उन्होंने कहा, 'गिल अभी वर्क इन प्रोग्रेस हैं।' नेहरा ने गिल की उम्र और उनके कप्तानी अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि वह अभी सिर्फ 26-27 साल के हैं और उन्होंने लंबे समय तक कप्तानी नहीं की है। उनके पास कप्तानी का अनुभव भी अभी सीमित है।

नेहरा ने कहा कि गिल अभी केवल 1-2 सीजन से कप्तानी कर रहे हैं, इसलिए समय के साथ उनका अनुभव बढ़ेगा और वह बेहतर कप्तान बन सकते हैं। उन्होंने गिल के सकारात्मक रवैये की भी तारीफ की और बताया कि वह लगातार चीजों को समझने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं।

गिल को मिली टेस्ट और ODI की कप्तानी

रोहित शर्मा के संन्यास के बाद शुभमन गिल को भारत की टेस्ट और ODI टीम की कप्तानी मिली, जबकि हार्दिक पंड्या को T20I कप्तानी की जिम्मेदारी नहीं मिली और सूर्यकुमार यादव ने यह भूमिका संभाली। इसके बाद पंड्या ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली, लेकिन कप्तान के तौर पर उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उनका सबसे बड़ा सकारात्मक परिणाम 2025 में टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाना रहा।

IPL 2026 में पंड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस 10 टीमों की अंक तालिका में 9वें स्थान पर रही और नेट रन रेट के आधार पर लखनऊ सुपर जायंट्स से ऊपर रही।

IPL में गिल और पंड्या की कप्तानी का रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस के लिए अब तक 43 मैचों में कप्तानी की है। इस दौरान GT ने 24 मुकाबले जीते, जबकि 19 मैचों में टीम को हार मिली। वहीं, हार्दिक पंड्या ने गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए 31 मैचों में 22 जीत दर्ज की थीं और उन्हें सिर्फ 9 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था।

पंड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 का खिताब जीता था। इसके बाद IPL 2023 में उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाया, जहां एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने GT को हराकर खिताब अपने नाम किया। मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में पंड्या ने 39 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें टीम को 24 मुकाबलों में हार मिली है।

गिल का GT में भविष्य लगभग तय, पंड्या पर सवाल

शुभमन गिल का गुजरात टाइटंस के साथ बने रहना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं, हार्दिक पंड्या के मुंबई इंडियंस में भविष्य को लेकर अभी सवाल बने हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में पंड्या को लेकर कई ट्रेड से जुड़ी खबरें सामने आई हैं। हालांकि, मुंबई इंडियंस के साथ उनके भविष्य पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।