नई दिल्ली: भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे और टी20I सीरीज से गैरमौजूदगी को लेकर मुख्य कोच गौतम गंभीर ने स्थिति साफ कर दी है। गंभीर ने बताया कि हार्दिक इस समय 10 ओवर गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं। टीम मैनेजमेंट उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जल्दबाजी में वापस नहीं लाना चाहता और उनकी वापसी के लिए पूरी फिटनेस जरूरी होगी।

हार्दिक पंड्या की वापसी पर गंभीर ने दिया बड़ा अपडेट

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20I में भारत की 127 रन की जीत और सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप के बाद गौतम गंभीर ने हार्दिक पंड्या की वापसी को लेकर बात की। उन्होंने साफ किया कि 50 ओवर के क्रिकेट में टीम हार्दिक को बतौर ऑलराउंडर ही देख रही है।

गंभीर के मुताबिक, हार्दिक को सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर वनडे टीम में शामिल करने का विकल्प फिलहाल नहीं है। उनकी वापसी तभी होगी, जब वह बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी का पूरा भार संभालने के लिए तैयार होंगे।

'हार्दिक अभी 10 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकते'

गौतम गंभीर ने कहा, 'हार्दिक पंड्या अभी 10 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकते। हम उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जल्दबाजी में वापस नहीं लाना चाहते। जब वह फिट होंगे, तो हार्दिक और नितीश कुमार रेड्डी दोनों के एक साथ खेलने की संभावना है।' गंभीर के इस बयान से वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की वनडे और टी20I टीम में हार्दिक की गैरमौजूदगी की वजह काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस और गेंदबाजी क्षमता को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।

नितीश कुमार रेड्डी के साथ खेल सकते हैं हार्दिक

गंभीर ने यह भी संकेत दिया कि पूरी तरह फिट होने के बाद हार्दिक पंड्या और नितीश कुमार रेड्डी दोनों को एक ही प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है। इससे भारतीय टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। हालांकि, इसके लिए हार्दिक का पूरी तरह फिट होना जरूरी है। टीम मैनेजमेंट फिलहाल उनकी वापसी को लेकर धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा है।

वेस्टइंडीज सीरीज से क्यों बाहर हैं हार्दिक?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच आगामी सीमित ओवरों की सीरीज 27 सितंबर से शुरू होने वाली है। हार्दिक को इस सीरीज के लिए भारत की टी20I और वनडे टीम में जगह नहीं मिली है। गंभीर के बयान से स्पष्ट है कि हार्दिक की गैरमौजूदगी का मुख्य कारण उनकी गेंदबाजी क्षमता और 10 ओवर का पूरा स्पेल डालने की तैयारी से जुड़ा है। टीम उन्हें तब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापस नहीं लाना चाहती, जब तक वह पूरी तरह से तैयार न हों।

इंडिया ए टीम में मिली जगह, लेकिन फिटनेस क्लियरेंस जरूरी

हार्दिक पंड्या को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पुडुचेरी में होने वाली 50 ओवर की सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, उनकी भागीदारी मेडिकल स्टाफ की मंजूरी पर निर्भर करेगी। BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मेडिकल टीम हार्दिक की फिटनेस का आकलन करेगी। इसके बाद ही उनकी इंडिया ए सीरीज में खेलने की स्थिति स्पष्ट होगी।

अंतरराष्ट्रीय वापसी में नहीं होगी जल्दबाजी

हार्दिक पंड्या का चोटों का इतिहास रहा है और उनकी गेंदबाजी का वर्कलोड भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए अहम मुद्दा रहा है। ऐसे में टीम उन्हें धीरे-धीरे मैच फिटनेस हासिल करने का मौका देना चाहती है। गंभीर ने संकेत दिया है कि हार्दिक की वापसी सिर्फ इस आधार पर नहीं होगी कि वह बल्लेबाजी कर सकते हैं। 50 ओवर के क्रिकेट में टीम को उनसे एक संपूर्ण ऑलराउंडर की भूमिका की उम्मीद है, जिसमें गेंदबाजी का पूरा भार उठाना भी शामिल है।