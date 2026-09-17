नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली वनडे और टी20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। हालांकि, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को दोनों फॉर्मेट की टीमों में जगह नहीं मिली। लंबे समय से चोट से जूझ रहे हार्दिक की इस सीरीज के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी फिटनेस और गेंदबाजी वर्कलोड से जुड़ी सीमाएं इसके पीछे बड़ी वजह हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का व्यस्त कार्यक्रम

भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू दौरे पर तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20I सीरीज खेलेगी। वनडे सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में होगी। इसके बाद मुकाबले गुवाहाटी और न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे। वहीं, पांच मैचों की टी20I सीरीज का आगाज 6 अक्टूबर को लखनऊ में होगा। इस दौरे को भारतीय चयनकर्ता 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों और खिलाड़ियों की फिटनेस का आकलन करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

हार्दिक पंड्या के चयन पर क्यों उठे सवाल?

हार्दिक पंड्या आईपीएल 2026 के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर हैं। लगातार चोटों और फिटनेस से जुड़ी परेशानियों के कारण वह मैदान पर वापसी नहीं कर सके हैं। वेस्टइंडीज सीरीज से पहले हार्दिक की वापसी की चर्चा थी, लेकिन जब वनडे और टी20I दोनों टीमों में उनका नाम नहीं आया, तो उनके प्रशंसकों के बीच सवाल उठने लगे। शुरुआत में बीसीसीआई की ओर से उनके बाहर रहने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई थी।

गेंदबाजी वर्कलोड बना बड़ी बाधा

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक अभी एक मुकाबले में छह ओवर से ज्यादा गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं। उनकी यह शारीरिक सीमा चयन में बड़ी बाधा बनी हो सकती है। हार्दिक भारतीय टीम में सीम गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। वनडे क्रिकेट में उनसे पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करने और 50 ओवर तक मैदान पर रहने की उम्मीद होती है। चयनकर्ता चाहते हैं कि वह वरिष्ठ टीम में वापसी से पहले इस workload को आराम से संभाल सकें।

भारत ए टीम में मिली जगह

वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर होने के बावजूद हार्दिक पंड्या को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अक्टूबर में शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया है। इस दौरे के दौरान उनके वर्कलोड और फिटनेस पर करीबी नजर रखी जाएगी। चयनकर्ता यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हार्दिक बिना परेशानी के 10 ओवर गेंदबाजी कर सकें और पूरे 50 ओवर तक फील्डिंग कर सकें। इसके बाद ही उन्हें भारतीय वनडे टीम में दोबारा शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान, विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, औकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर।

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की टी20I टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव।