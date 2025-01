खेल डैस्क : पंजाब महाराष्ट्र से हार के साथ विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गया है लेकिन स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है। अर्शदीप को उनके प्रदर्शन ने फरवरी में होने वाली वनडे टीम का बड़ा दावेदार बना दिया है। शनिवार को अर्शदीप ने अपनी प्रभावशाली स्विंग और सटीकता से चर्चा बटोरी। महाराष्ट्र के खिलाफ अर्शदीप ने 9 ओवर में 2 विकेट लिए जिसमें महाराष्ट्र के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का विकेट भी था। अर्शदीप 7 पारियों में 20 विकेट लेकर विजय हजारे ट्रॉफी सीजन में 20 विकेट लेने वाले पंजाब के पहले गेंदबाज भी बन गए हैं। वह गेंदबाजी चार्ट में भी शीर्ष पर रहे।

Delightful bowling 👌👌



Arshdeep Singh bowled an excellent first spell and picked up 2⃣ early wickets 🔥#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/eTrCnJbd5H pic.twitter.com/OSPU87Agtb