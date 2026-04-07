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स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 के बीच अर्शदीप सिंह की डेटिंग लाइफ अचानक चर्चा का केंद्र बन गई है क्योंकि इस तेज गेंदबाज ने अनजान महिला का हाथ पकड़े हुए एक स्नेप डाल दी। छोटी सी स्टोरी तेजी से ऑनलाइन फैल गई और इसने इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया कि क्या अर्शदीप सिंह किसी को डेट कर रहे हैं और उनकी गर्लफ्रेंड कौन हो सकती है। अब फैंस का मानना ​​है कि इस क्लिप में दिख रही महिला एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर समरीन कौर हो सकती हैं। यह चर्चा तब और तेज हो गई जब यूजर्स ने हाथ पकड़ने वाले वायरल वीडियो और समरीन की हालिया इंस्टाग्राम स्टोरी के बीच कुछ समानताएं देखीं। 

फैंस के मुताबिक सबसे बड़ा सुराग उंगली पर बना एक छोटा सा "੧" (एक) का टैटू है। सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों की तस्वीरों की तुलना करते हुए दावा किया कि यह टैटू समरीन कौर के हाथ पर बने टैटू से बिल्कुल मेल खाता है। नाखूनों का डिजाइन और अंगूठी ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि अर्शदीप के साथ दिख रही महिला समरीन ही हो सकती हैं। एक और पोस्ट में दावा किया गया कि समरीन को न्यू PCA स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मैच देखते हुए भी देखा गया था, जिससे उनके रिश्ते को लेकर चल रही अटकलों को और हवा मिल गई। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कौन हैं समरीन कौर 

समरीन कौर एक पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हैं। वह 2018 में जम्मू-कश्मीर की तरफ से 'मिस इंडिया' प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। उन्होंने कई पंजाबी म्यूजिक वीडियो, हिंदी वेब सीरीज और ब्रांड कैंपेन में काम किया है। उन्होंने बादशाह और जस मानक जैसे कलाकारों के साथ भी काम किया है। वह फिल्म '83' में भी नजर आई थीं। यह फिल्म कपिल देव की कप्तानी में भारत की 1983 विश्व कप जीत पर आधारित थी। 

एक्टिंग के साथ-साथ वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जहां वह अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी अपडेट्स शेयर करती रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जिससे सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी-खासी पकड़ है। यही वजह है कि फैंस ने वायरल क्लिप में दिख रही महिला को तुरंत समरीन कौर से जोड़ दिया। 